Turkmenbaši plánuje obrovské pouštní moře

Turkménské peníze, samozřejmě s portrétem otce vlasti.

Místní úředníci uvádějí, že výstavba grandiózního díla má trvat kolem dvaceti let. Jak přesně si budování představují, ovšem dosud nesdělili. Diktátor si od obrovského rezervoáru slibuje, že pozdvihne turkmenské zemědělství, a především zabezpečí zemi životodárnou vodu. Právě to je snem všech středoasijských vůdců. Ovšem mnohé odborníky záměr krajně znepokojil. Ekologové varují, že plán může zničit už tak poškozené životní prostředí v regionu. Tvrdí, že jezero znečistí obrovské území solí a že většina vody se stejně nakonec odpaří. Ovšem v Turkmenistánu dělají jeho obyvatelé to, co jim Turkmenbaši poručí. Každodenní život je zde založen na kultu osobnosti prezidenta Nijazova, který si nijak nezadá s uctíváním nechvalně proslulého Josifa Stalina. Ve většině postsovětských státech Střední Asie se klopotně pokoušejí zavést tržní ekonomiku a demokratické principy, v Turkmenistánu ovšem Velký bratr sleduje jeho obyvatele i nadále na každém kroku. Tisíce portrétů hlavy státu se na sebe navzájem usmívají z každičké oficiální budovy, z každého obchodu i obytného domu. Trasa z Turkmenbašiho letiště do metropole Ašgabatu míjí Turkmenbašiho stadion a pokračuje po Turkmenbašiho třídě. V hotelu vysílá jen Turkmenbašiho televizní kanál a meteorit, který nedávno spadl na severu země, byl nazván - jak jinak - Turkmenbašiho jménem. A o opozici či nezávislém tisku si Turkmeni mohou nechat jen zdát. Je zřejmé, že za těchto okolností si jen hrstka "kverulantů" dovolí nesouhlasit s prezidentovým plánem. Země za to podle expertů může zaplatit vysokou cenu.