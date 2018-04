Turisty vítají v Praze prostitutky a zloději

Co vadí turistům? TAXIKÁŘI Pražští taxikáři jsou dlouhodobým problémem města. Především ti, co stávají na místech v centru, bývají příčinou stížností zahraničních návštěvníků. Není neobvyklé, že si i za ujetí krátkých vzdáleností účtují přemrštěné ceny a předražují jízdné o sta, a někdy dokonce o tisícikoruny. Na tuto skutečnost upozorňují zahraniční průvodce a varují před ní turisty. Podle výsledků magistrátních kontrol se situace nyní již zlepšuje. Zákazníky šidí "jen" 17 procent taxikářů, zatímco dříve to byla i třetina kontrolovaných. KAPSÁŘI Mezi zahraničními turisty jsou vyhlášené zejména pražské kapsářské gangy. Řádí v tramvajích a metru, nevyhýbají se ani Pražskému hradu. Tramvaj 22 se dokonce již také dostala do zahraničních průvodců. Doménou zlodějů je především úsek mezi Národní třídou a Pohořelcem. Zatímco v tramvajích působí bandy domácího původu, v metru se zaměřují na cizince především zahraniční kapsáři. Nejvíce problémů bývá ve stanicích metra Můstek a Náměstí Republiky. Skupiny kradou většinou v uměle vyvolané tlačenici. RESTAURACE Novým problémem je podle Asociace cestovních kanceláří České republiky okrádání zahraničních turistů personálem v některých restauracích v okolí Staroměstského náměstí. Návštěvníci si stěžují na to, že personál si účtuje vyšší ceny, účtenku počítá při placení na místě, místo, aby ji přinesl z pokladny. Někde také přetrvává problém dvojích cen, kdy zahraniční turisté musí v restauracích platit vyšší ceny než tuzemští zákazníci. Problémem se zabývá Česká obchodní inspekce a živnostenský odbor magistrátu. SMĚNÁRNY Zákazníci by si měli dát pozor na to, které položky jsou na účtu zahrnuty do výsledné ceny. Některé směnárny totiž zákazníky lákají na směnu s nulovým poplatkem, na účtu se však mohou objevit poplatky pod jiným názvem. Česká obchodní inspekce a policie doporučují, aby lidé neměnili peníze u pouličních prodavačů. Mezi těmito prodejci totiž policie zadržela již několik podvodníků, kteří při směně zabalí peníze do ruličky, v níž pak cizinec najde jen nastříhané bezcenné papírky. ZBOŽÍ NA TRŽIŠTÍCH Lidé si stěžují i na nejrůznější stánky s pochybným zbožím. Mezi ně patří i takzvané ruské "bábušky", vojenské čepice či falešné značkové zboží. Cizinci si totiž chtějí odvézt ještě poslední střípek vzpomínky na divoké země bývalého východního bloku. Pražané si však kladou otázku, zda by nemělo historické centrum místo matrjošek, jak se šroubovací panenky správně jmenují, nabídnout spíše něco z české tradice. Českému sklu se sice v prodeji také vede dobře, ale na dřevěnou ruskou panenku prostě nemá.