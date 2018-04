Turisty opět vábí kameny a skály

Jiné oblasti Českého ráje jsou mnohem klidnější. "Odhadujeme, že třeba Příhrazskými skalami nebo Besedickým skalním městem projde za den nejvýše třetina lidí ve srovnání s Hruboskalskem," doplnila Bičíková. "Je to pro všechny místní podnikatele, odborníky na cestovní ruch i ochránce přírody neustálá výzva - jak turisty nasměrovat i do dosud méně populárních míst rezervace."

Velká koncentrace lidí na několika nejznámějších místech Českého ráje ovšem zatím vyhovuje turistům, kteří dávají přednost delším nerušeným túrám. "Chodili jsme s dětmi týden po Českém ráji - z Turnova jsme vyrazili třeba na Rotštejn, Malou Skálu, Kozákov nebo i nejfrekventovanější stezkou přes Valdštejn na Hrubou Skálu. A za celý den jsme vždycky potkali jenom několik lidí. Víc se jich objevilo vždy až v blízkosti nějakého parkoviště," popsala Jitka Ornová z Prahy.

Podle Bičíkové je zatím počet turistů v Českém ráji srovnatelný s loňskou sezonou. "Podle ruchu v informačním centru je tu lidí možná i trochu víc," upřesnila Bičíková. "Ale zatím je to taková normální sezona, bez větších výkyvů a překvapení. Překvapilo nás snad jedině to, že tu letos přibylo hodně Švédů. Proč, to zatím nevíme." Spokojení jsou i místní podnikatelé. "Hotel máme plně obsazený od začátku sezony. Část turistů sem posílá naše partnerská cestovní kancelář z Holandska, zbytek jsou převážně Češi," konstatoval zaměstnanec hotelu Skála na Malé Skále.

Slušně zaplněný je i autokemp v Sedmihorkách. "O svátcích 5. a 6. července jsme tu měli dokonce rekordní počet lidí za několik posledních let. Chatičky jsou plné téměř neustále, stanů a karavanů je také hodně," uvedla vedoucí recepce Lenka Kalkusová. "Mezi našimi hosty převažují rodiny s dětmi, proto jsme také letos najali bezpečnostní agenturu, která dohlíží na dodržování nočního klidu - po desáté večerní tady žádný nadměrný hluk netrpíme. Ze zahraničí přijelo letos hodně Dánů a především Slováků."