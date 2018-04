Turisty na Ibize čekají pláže znečištěné naftou

Nejvíc postižená je oblast Talamanca, kde jsou ubytováni čeští turisté CK Fischer. Na pláže v této lokalitě je zákaz vstupu, jsou ohrazené páskou a označené červenou vlajkou.

"Klienty každé ráno svážíme asi 15-20 minut jízdy na nezasažené přírodní pláže Las Salinas," uvedl k situaci pro iDNES.cz Dan Plovajko, tiskový mluvčí CK Fischer.

Plovajko zároveň informoval, že nejhorší situace je v okolí hlavního města, kde v současné době probíhají intenzivní čisticí práce.

Podobně CK Tomi Tour se snaží krizi řešit tím, že ubytovává turisty v nasmlouvaných zařízeních dál od postižené oblasti, např. v San Antoniu, Tarida Playa, Cala Grassio, Portinatx.

"Jsme v Es Cana, ale není to tady tak hrozné, abychom jezdili jinam. Jsou tu dvě pláže a bazén, kombinujeme to. Ráno bylo čisto a koupali jsme se. Pak se to zhoršilo, a natáhli norné stěny. CK nedělá nic, jsou tu jen dvě české rodiny," uvedl jeden z klientů Tomi Tours pro iDNES.cz. "Horší byly žahavé medúzy, těm se člověk neubrání a bolí to jako čert," dodal.



Norné stěny na pláži Cala Nova na východě Ibizy



Obchodní loď Don Pedro o délce 142 metrů plula z Ibizy do východošpanělské Valencie. Potopila se minulou středu, když v důsledku navigační chyby narazila na skalnatý ostrůvek poblíž přístavu Ibiza. Ačkoli potápěči utěsnili otvory, jimiž palivo vytékalo, v sobotu 14. července začala nafta z některých trhlin proudit do moře znovu. Poté se čisticí práce zintenzivnily.