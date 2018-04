Turistům v Krkonoších už laviny nehrozí

"Na několika rizikových místech v Krkonoších jsou stále tabule, které lidi na možný sesuv lavin upozorňují. Ty však mají jen informativní charakter a turistům vstup do těchto lokalit nezakazují, uvedl mluvčí trutnovského okresního úřadu Hynek Beneš.

Zároveň uvedl, že pokud by Horská služba požádala o prodloužení zákazu vstupu do rizikových oblastí, okresní úřad by jí vyhověl. Žádný takový požadavek však do středy nepřišel, dodal.

Horská služba ale turistům stále nedoporučuje vstup do údolí Bílého Labe, úbočí Kozích hřbetů, Obřího dolu a části Labského dolu.

Ačkoli jsou v Krkonoších místa, kde i nyní dosahuje sněhová vrstva až šesti metrů, akutní nebezpečí sesuvu lavin už nehrozí.

Během zimní sezóny bylo v nejvyšších českých horách zaznamenáno asi 30 větších lavinových sesuvů, informoval velitel krkonošské horské služby Adolf Klepš.

Na české straně Krkonoš způsobila počátkem zimy lavina jednomu lyžaři těžké poranění pánve. Na polské straně hor pád masy sněhu nepřežil koncem prosince polský skialpinista. Na pátrací akci se tehdy podílelo 115 polských a českých záchranářů.

Horská služba chtěla v lednu některé laviny odstřelit pomocí náloží. Odstřel ale nepovolilo vedení Krkonošského národního parku ani trutnovský okresní úřad.