Turistům se otevřel zámek Čečovice

Vůbec poprvé mohli o tomto víkendu nahlédnout zájemci o památky do chátrajícího zámku v Čečovicích na Domažlicku. Zámek v roce 1990 vyhořel a o osm let později ho darem získal Český svaz ochránců památek, klub Ladislava Lábka v Plzni. Členové klubu se nyní snaží památku zachránit a najít zájemce, který by byl schopen zámek z přelomu 17. a 18. století opravit a využívat. "Už tři roky na zámku pracujeme, vlastními silami převážně objekty vyklízíme po požáru, náročná rekonstrukce má zámek zachránit před úplnou zkázou," řekl předseda Klubu Ladislava Lábka David Klíma.