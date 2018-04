Turistům na dovolené hrozí, že je neošetří. Případy řeší i Brusel

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který má každý od své zdravotní pojišťovny, přitom zajišťuje cizincům ve státním zařízení stejnou nutnou a neodkladnou péči jako místním, uvedl týdeník European Voice.

"V některých případech byli dokonce lidé ponecháni v bolestech v hale, dokud nezaplatili nebo neuvedli detailní údaje o svém cestovním zdravotním připojištění," řekl Jonathan Todd, mluvčí eurokomisaře pro zaměstnanost a sociální věci Lászla Andora. Většinu stížností podaly ke komisi společnosti nabízející soukromé cestovní připojištění. Tvrdí, že za nutnou péči ony platit nemají. Jednu stížnost podal i občan EU.

Podle médií se tyto případy objevují vedle Španělska také v Portugalsku, Itálii a Řecku. Brusel v tuto chvíli zvažuje, že zakročí jen proti Madridu.

Praktiky nemocnic podle mnohých souvisejí s ekonomickou krizí, která zasáhla zejména jih Evropy. Údajně byly zaznamenány případy, kdy byli hoteliéři a taxikáři instruováni, aby turisty směrovali do soukromé nemocnice, kde EHIC neplatí a ošetření si lidé musejí uhradit sami.

"Myslím, že tyto případy jsou jasným vyústěním situace podfinancovaného zdravotnictví v Evropě, na které ekonomická krize doléhá skutečně tvrdě a nesmlouvavě, jako na celý sektor veřejných služeb. Je to špatná zpráva pro důvěryhodnost systému zdravotního pojištění," sdělila ČTK česká europoslankyně Olga Sehnalová.

Hodlá Evropskou komisi interpelovat. "Chci vědět, kolik evidujeme problematických případů v Evropě a kdy komise zveřejní slibovaný návrh řešení. V neposlední řadě mě také zajímá, zda se stejná pravidla o zdravotní péči budou vztahovat i na Chorvatsko, které do EU vstupuje letos 1. července," uvedla. EK by svou odpověď měla vypracovat do tří týdnů.

Tereza Podaná z Centra mezistátních úhrad ČTK řekla, že péči poskytnutou v cizině na průkaz EHIC si zdravotní pojišťovny přeúčtují přes toto centrum.

Pokud si turista průkaz EHIC zapomene, zdravotnické zařízení si v CMÚ zjistí, zda je v ČR pojištěn. Pokud ano, požádá o potvrzení, které nahradí dočasně průkaz EHIC. "Nebo si vyžádá od pacienta platbu přímo, protože nemůže vědět, zda je v ČR pojištěn," shrnula Podaná.

Připomněla, že cizinec je ošetřen podle právních předpisů dané země, v jednotlivých zemích se liší. Například ve Francii platí lidé péči hotově a pojišťovna jim účet proplatí. Vztahuje se to i na turisty. V Řecku zdravotnická zařízení sice jsou veřejná, ale v současnosti i místní platí za péči hotově. Ve Španělsku se státní nemocnice z hlediska plateb změní v době letních prázdnin v privátní a účtují za péči hotově. Po prázdninách se vrátí k původní smlouvě, popsala Podaná a doporučila českým turistům, aby se před cestou do ciziny informovali, jak je to v dané zemi s povinností platit za péči hotově.