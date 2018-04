Turistům jsou znovu přístupné opravené věže Notre-Dame

Po půl roce oprav byl obnoven přístup na věže pařížského chrámu NotreDame, na které vystupuje denně kolem 2000 turistů. rávě vysoká návštěvnost věží vedla k opravám a úpravám přístupu na 34 metrů vysoké věže chrámu, který patří k symbolům francouzského hlavního města a navštíví ho kolem dvanásti miliónů turistů ročně. Opravy byly také součástí celkové rekonstrukce katedrály. Očista Notre-Dame začala již v roce 1993 a díky ní září novotou obě věže a střední část fasády. Za lešením je však stále skryta velká část spodní části průčelí. Renovace přední části chrámu, která již stála 21 miliónů franků, by měla být skončena do konce roku a v příštím tisíciletí by se měli restaurátoři věnovat severní části. Výstup na věže Notre-dame nabízejí nejen pozoruhodný pohled na centrální Paříž, ale iseznámení s třináctitunovým zvonem zvaným Emmanuel, který pochází z roku 1406. Pohled z Notre-Dame mohou návštěvníci za 35 franků vychutnávat každý den a v sobotu a v neděli do deseti hodin večer.