Boj o život. Turistka fotila vlny a jedna ji smetla z 12 metrů

Jednadvacetiletá studentka Apu Guptaová navštívila se svojí matkou největší Aranský ostrov Inis Mór (Inishmore). Ženy se šly podívat na místní atrakci - vápencové útesy a přírodní bazén, jemuž se přezdívá červí díra. Právě tady se tradičně koná jedna ze zastávek světových závodů ve skocích do vody ze skal Red Bull Cliff Diving Series. V okamžiku, kdy se mladá žena chystala z vrcholku skály vyfotit či natočit vlny, jak se rozbíjejí o útes, ji však jedna smetla. Dramatický okamžik zachytil na video jeden z opodál přihlížejících turistů, napsal deník Independent.

Apu Guptaová spadla z výšky asi 12 metrů do přírodního bazénu, kam se vlévá a přepadá voda při přílivu, takže to tam vře jako ve vodním kotli. „Snažila jsem se utéct, ale úplně mě to přišpendlilo dolů. Bylo to jako bych se ocitla ve vodopádu, a to pravděpodobně zmírnilo pád,“ uvedla pro list Telegraph.

Turistka původem z Indie, která studuje ekonomii v Londýně, měla štěstí v neštěstí. Její pád sledovali zdravotník Seamus McCarthy se svojí partnerkou, učitelkou Fionnualou Quigleyovou, a okamžitě jí přispěchali na pomoc. V první chvíli mysleli, že se dívka musela zabít, ale pak spatřili na hladině její batoh a po chvíli ji zahlédli vespodu útesu.

Aranské ostrovy Přečtěte se reportáž z této nádherné periferie Evropy: Aranské ostrovy, zapomenutá oáza na konci Evropy

Od dalších přihlížejících turistů pak v mžiku sehnali pevnou vojenskou bundu a batoh, přičemž bundu zahákli k poutku batohu, Seamus McCarthy sešplhal po zdi útesu dolů do míst, kde jí byl schopen podat batoh, dívka si ho dala na záda a zapnula břišní pás. Za bundu ji pak pomalu vytáhli nahoru, popsal deník Independent.

Helikoptéra následně mladou ženu, která měla rozdrcený kotník, dopravila do nemocnice v Galway.

Video ukazuje, jak rychle se může situace na pobřeží měnit vlivem silného atlantického příboje, varoval mluvčí irského výboru, který má na starosti bezpečnost lidí u moře. Zároveň zdůraznil, aby návštěvníci nevstupovali na okraj útesů a aby děti nezůstávaly na břehu poblíž vody bez dozoru.