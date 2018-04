Turistiku zřejmě čekají zlé časy

BELGIČANÉ NECHTĚJÍ JET ANI NA HORY

Belgické cestovní a turistické kanceláře v souvislosti s teroristickými útoky ve Spojených státech zaznamenaly významný pokles příjmů. Jsou způsobeny jak rušením již zakoupených cest a zájezdů, tak váháním si objednat zimní dovolenou v zámoří.



"Zatím nemáme přesná čísla - spočítání ušlého výdělku ještě nějaký den potrvá. Už dnes však lze říci, že mnohé firmy se začínají bát, zda přežijí. Je třeba si uvědomit, že sektor pracuje jen s minimálním marží a jakýkoli výkyv ho rozkolísá," řekla Veerle De Boucková, generální tajemnice Belgického sdružení cestovních kanceláří.



Podle De Bouckové představují vyjmenované země a oblasti až třetinu celkového obratu v podzimním období, takže propad je citlivý. Nervozitu umocňuje značné zpoždění objednávek na zimu. "Lidé váhají. Čekají, až Amerika zaútočí, co to bude. Dávají si načas, než se rozhodnou, zda změní plány a místo do Číny nebo do Maroka pojedou do Švýcarska autem."

Rezervace evropských zimních dovolených podle ní rostou o něco rychleji než obvykle. Firma USIT Connexions, jež se zabývá převážně prodejem letenek, hlásí pokles zájmu o cesty do USA, protože lidé mají pocit, že provoz je silně narušen a omezen. Prudce kleslo cestování na Blízký východ.



Celkově ubylo jak služebních cest, tak turistiky, přesná čísla však nejsou ještě k dispozici, uvedl operátor. "Zatím přesvědčujeme cestovatele, že riziko nevzrostlo, naopak se snížilo - kontroly na letištích nebyly nikdy tak přísné, z hlediska letecké dopravy lidem opravdu nic nehrozí," podotkl.

FRANCIE SE SNAŽÍ NEPROPADAT PANICE

Také zástupci francouzského sektoru cestovního ruchu se obávají dopadů chystaného protiteroristického tažení Spojených států na turistiku. Představitelé cestovních kanceláří se sice navenek snaží působit optimisticky a odmítají podlehnout panice, některé cestovky však mění své projekty a odkládají tisk aktuálních katalogů.



Situaci francouzského turismu po teroristických útocích na USA nelze podle řady zástupců cestovních kanceláři zatím označit za kritickou. V týdnu po atentátech zrušilo u francouzských operátorů plánovanou cestu 11 000 lidí, z toho zhruba polovina připadla kvůli problémům s leteckou dopravou na USA a Kanadu.

Francouzi dále odvolávali své cesty do Tuniska, Egypta, Turecka a Maroka. Blízký východ by podle expertů mohl v oblasti turistiky na atentáty doplatit více než samotné USA.



O krizi nelze podle šéfa Turistické kanceláře Paříže Christiana Mantéiho hovořit ani v případě využití ubytovacích kapacit francouzské metropole. Návštěvnost pařížských hotelů se snížila o deset až patnáct procent, zasáhla však především luxusní hotely, a v to kvůli úbytku amerických zákazníků.

S většími ztrátami však počítá Monacké knížectví. "V týdnu po atentátech mnoho lidí odvolalo rezervace a očekáváme, že to bude mít silný dopad v příští dvou až třech měsících," řekl předseda monacké společnosti SBM Jean-Luc Biamonti. Kvůli nižší návštěvnosti ne právě levných hotelů ve státečku na pobřeží Středozemního moře počítá SBM se ztrátami přes 1,5 milionu eur.



Francouzské turistické kanceláře jsou připraveny reagovat na situaci způsobenou útoky na New York a Washington například tím, že zesílí reklamu na cesty do USA.

Profesionálové v oblasti cestovního ruchu jsou však znepokojeni tím, jaká bude americká reakce na atentáty, zdůraznil předseda francouzského Národního syndikátu cestovních kanceláří César Balderacchi. Podle odstupující státní tajemnice pro turistický ruch Michelle Demessinové je potřeba přečkat tuto nejistou dobu s klidem.



Minulý týden na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Deauville prohlásila, že zatím není důvod uvažovat o státní pomoci turistickému sektoru.



Teroristické útoky na USA a následná přísná bezpečnostní opatření se však projevily v oblastech, které z turistiky těží. V Paříži se snížila návštěvnost restaurací; podstatně méně návštěvníků zaznamenávají také slavná muzea, jako je Louvre.

BRITÁNIE A OPUŠTĚNÉ TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ

V britských cestovních kancelářích i nadále zvoní telefony. Velmi často však z nich nyní zazní přání zrušit již objednaný zájezd. Británie oficiálně čeká, že teroristický útok 11. září v New Yorku a Washingtonu pro ni bude znamenat pokles turistiky o pět procent. Zhruba deset až patnáct procent ji už stála zemědělská krize z letošního jara kolem slintavky a kulhavky. To je rána podobná propadu v době války v Zálivu.



Británie chtěla na podzim začít rozsáhlou propagační kampaň. Měla se do ní zapojit královská rodina, hvězdy popu i fotbalu a americký exprezident Bill Clinton s dcerou Chelsea, která v Británii studuje. Jednou ze základen pro kampaň měl být New York.

Festival Británie v New Yorku se změnil na demonstraci solidarity: "Británie s New Yorkem". Klíčem pro britský "incoming", tedy turisty, kteří navštěvují Británii, jsou Američané se svými zhruba čtyřmi miliony návštěvníky a 2,5 miliardou utracených liber. Právě Američané bezprostředně po atentátech začali návštěvy rušit.



Procházka po jindy nabitém a dnes poloprázdném Trafalgarském náměstí odhalila jen pět, šest amerických turistických skupinek.



Hotely hlásí, že zaoceánské rezervace se zhroutily. Nejen Londýn, který se považuje za dvojče teroristy napadené metropole nad Hudsonem, však cítí propad turistů.



Skotská vesnička Kingsbarns nedaleko od St. Andrews, kam nastoupil svá vysokoškolská studia princ William, má jen golfový green a je si celkem jista, že o ní žádný terorista v životě ani neslyšel. Správkyně golfového hřiště Donna Clarková však přijala za posledních deset dní 630 telefonátů rušících rezervace.

Britský turistický průmysl si slibuje, že část výpadku zahraničních turistů nahradí Britové, kteří patrně omezí cesty do zahraničí. Pro jistotu však již požádal podobně jako aerolinie vládu o pomoc. Vláda ji předběžně slíbila.

NEW YORK, NEW YORK

Také v New Yorku panuje výrazný nezájem o cestování. Tisíce rušených hotelových rezervací, číšníci postávající kolem prázdných stolů, uzavírání divadelních představení na Broadwayi, nechuť příliš utrácet, minimum turistů, propouštění, celková nejistota. To je druhá strana New Yorku, který uctívá na mohutných mších a modlitbách oběti teroristického útoku.



"Vánoce klepou do dveře. Jestli se lidské chování nepromění o stoosmdesát stupňů, nebudou to žádné Vánoce," tvrdí Joseph Adamko, ředitel newyorské větve Sterling Bank, která financuje oděvní průmysl.



Kromě triček s vlasteneckými nápisy, výzvami k potrestání teroristy Usámy bin Ládina a amerických vlajek nejde textil na odbyt. "Máme otevřeno, ale nic se neděje," říká Gregory LaRocco, pomocný manažer prestižního obchodu s oděvy Dee-Dee, ze kterého lze dohlédnout na kouřící trosky Světového obchodního střediska. LaRocco může ovšem mluvit o štěstí.

Protější restaurace a rychlá občerstvení jako Close Outs, Fresco Tortilla a Golden Krust Bakery jsou příliš poškozeny a mají zavřeno. Carmine's Italian Seafood je sice otevřen, ale nepřijímá platby kreditními kartami, což omezuje návštěvnost zejména

movitějších zákazníků.



Telefonní linky jsou totiž stále hluché, a tak se místo jídelníčku na venkovní černé tabuli skví chvála "naší hrdinné policii a hasičům". Ti do okolních restaurací ovšem nechodí, protože pohotový McDonald's rozbil bezplatný občerstvovací stánek hned za hromadou trosek.

Neméně drasticky jsou postiženy hotely. Jejich průměrná obsazenost týden po úderu klesla na dvacet procent z osmdesáti procent, na kterých se držela do 11. září. "Každý ruší rezervace," uvádí Dan Murphy z Newyorského sdružení pro pohostinnost a cestovní ruch. Následky se dají předvídat. Propuštěno bylo tři tisíce hotelových zaměstnanců; pět tisíc řidičů hotelových limuzín přežívá na jedné či dvou jízdách denně. Turistický ruch, který vynesl loni městu 25 miliard dolarů a zaměstnával kolem 300 tisíc lidí, ustrnul na místě.

Účinkem se míjí opakované výzvy starosty Rudolpha Giulianiho, aby se obyvatelé nenechali zastrašit a vedli normální život jako před útokem. Odliv turistů přinutil šest broadwayských divadel rušit představení, mezi nimi i muzikál "Kiss Me, Kate", ověnčený cenou Tony.



Ve snaze odvrátit stejný osud souhlasili zaměstnanci některých scén se čtvrtinovým snížením mezd. "Dostat lidi teď do divadla je obtížné. Turisté se do města nehrnou a domácí jaksi nemají náladu," vysvětluje prezident ligy amerických divadel a producentů Jed Bernstein.



V RUSKU JE TO NAOPAK



Na ruském turistickém trhu teroristické útoky v USA žádnou velkou paniku nevyvolaly. Zásadní vliv neměly ani na leteckou přepravu. Místní experti shodně neočekávají výrazný negativní dopad posledního vývoje ve světě na ruský cestovní ruch a leteckou přepravu, což vysvětlují "zvláštní mentalitou" ruských turistů.



Ruská asociace turistických agentur (RATA) uvedla, že za první týden po útocích se prodej zájezdů do Spojených států nijak nesnížil. Mluvčí RATA Irina Ťurinová sdělila, že prakticky nikdo svou cestu do USA neodvolal. Turisté plánovaný zájezd pouze o několik dnů odložili kvůli krátkodobému zákazu leteckého spojení.



Ojedinělé případy stornování zájezdů byly pak podle jejích slov spojeny s problémy kolem získání amerických víz ruskými občany. Žádné snížení letecké přepravy na severoamerický kontinent, ani jinými směry, nezaregistrovala letecká společnost Aeroflot.



Tiskové středisko této společnosti sdělilo, že lety do Kanady a USA jsou v současné době žádány dokonce více než loni ve stejném období. Mluvčí řekla, že po 11. září je zájem o lety do USA vyšší, než do tohoto dne. Aeroflot neočekává, že by s ohledem na situaci mohl utrpět nějaké výrazné ztráty.



Několik turistů z USA a západoevropských zemí podle údajů RATA zrušilo v prvních dnech po tragédii svou plánovanou cestu do Ruska. Podle Ťurinové je to spojeno s "psychologickými důvody", nejde prý však o zásadní snížení počtu turistů navštěvujících Rusko.



Ťurinová soudí, že dokonce ani úplné zastavení rusko-americké turistiky by nemělo výraznější dopad na ruský cestovní trh. USA nepatří mezi dvacítku zemí, o které mají Rusové největší zájem. Američané tvoří 3,4 procenta turistických návštěvníků Ruska. Experti se shodují v názoru, že zatímco Evropané a Američané poslouchají doporučení svých vlád a jsou velmi citliví k otázkám bezpečnosti, na Rusy může zapůsobit pouze "reálné nebezpečí". V současné situaci je však zatím nespatřují.



Ťurinová zdůraznila, že teroristické útoky neodradily ruské turisty ani od cest do

muslimských zemí.



Náměstek generálního ředitele turistické firmy Něva Alexej Kaširskij se zároveň domnívá, že další cestovní aktivita ruských turistů bude záviset na krocích USA. "Pokud nějaké snížení turistické aktivity v naší zemi nastane, pak jen ve vztahu k

zemím, proti nimž Amerika může zaútočit," říká. Ťurinová je přitom přesvědčená, že v tomto případě nebude pokles cestovního ruchu trvat příliš dlouho.



Operátoři cestovního ruchu připomínají, že když kurdští teroristé vyhrožovali útoky na letoviska v Turecku, z tamních pláží se okamžitě stáhli němečtí a další evropští turisté. Rusové naopak využili zásadního snížení cen a nehledě na nebezpečí se

tam vydávali v hojném množství.



Ruští experti zároveň poukazují na to, že omezení cest ruských turistů do zahraničí by mohlo ovlivnit spíše zpřísnění vízové politiky ze strany západních zemí. Podle jejich názorů by jedině to mohlo vytvořit pro ruské turisty skutečnou bariéru.



ANI SLOVÁCI SE NEBOJÍ



Ani Slováci se zatím příliš neobávají o svou bezpečnost po nedávných teroristických útocích na USA a jen nemnozí se rozhodli raději odvolat plánované zahraniční dovolené. Je ale již po turistické sezóně a ti, kdo chtějí strávit podzimní odpočinek mimo vlast, cestují většinou do evropského Středomoří, kde podle ujišťování cestovních kanceláří nebezpečí nehrozí.



Podle prezidenta Slovenské asociace cestovních kanceláří Júlia Cmoreje se ještě nedá přesně odhadnout vliv teroristických útoků na slovenský cestovní ruch, i když obecně platí, že s konflikty opadává i turistický zájem, jak se to již projevilo na

poklesu slovenských zájemců o návštěvu Izraele. Nyní je však krátce po hlavní sezóně, takže trendy bude možné vyhodnotit až později.



Zaměstnankyně jedné z největších slovenských cestovních kanceláří, která si nepřála být jmenována, však potvrdila, že někteří Slováci již zrušili plánované dovolené v arabských zemích. Jde prý jen o hrstku lidí a spíše vzrostl počet

telefonátů, zda je v té či oné zemi bezpečno.



Podle další pracovnice bratislavské cestovky zatím nezaznamenaly výraznější úbytek zájemců o cesty do USA, Tunisu nebo do Egypta. Ale zejména do Spojených států Slováci většinou jezdí individuálně, nebo se zahraničními cestovními kancelářemi.



Útok na USA poznamenal zájem mladých o práci v USA. Jak řekla Aďa Chadimová z agentury PTK ECHO, která organizuje práci pro slovenské au-pair a zajišťuje studium v Americe, zájem klesl a někteří klienti dokonce odřekli objednávky.



"Není to výrazné snížení, ale je to cítit - možná to pokleslo o deset až dvacet procent," řekla. Naopak vzrostl zájem o studium angličtiny v Kanadě.