Turistika zaměstnává letos více lidí

12:26 , aktualizováno 12:26

V cestovní ruchu je na celém světě letos zaměstnáno 78,183 miliónu osob, což je meziroční růst o 3,1 procenta. Na celosvětové zaměstnanosti se tak turistika podílí 3,1 procenta. Vyplývá to z odhadů Světové rady cestovního ruchu a obchodu (WTTC), které má k dispozici agentura Mag Consulting. WTTC přitom odhaduje, že za deset let by se zaměstnanost v cestovním ruchu mohla zvýšit na téměř sto miliónu lidí, což by představovalo 3,4 procenta celosvětové zaměstnanosti.