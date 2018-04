V Egyptě to vře. Češi jsou zatím v bezpečí, zájezdy rušit nemohou

"Do této chvíle jsme zatím nezaznamenali rušení českých pobytů ze strany klientů," uvedl Tomio Okamura. Zároveň ale zdůraznil, že je to zřejmě i proto, že za současného stavu nevzniká klientům právní nárok na jednostranné zrušení zájezdu neboli odstoupení od smlouvy bez uhrazení stornopoplatků na základě platné cestovní smlouvy. To je totiž možné jedině v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlásí zákaz cest do egyptských letovisek.

Pokud by české ministerstvo zahraničí tento zákaz vyhlásilo, cestovní kanceláře by nejprve nabídly klientovi jiný, alternativní zájezd. V případě, že by klient náhradní destinaci odmítl, musela by mu cestovní kancelář peníze vrátit.

České ministerstvo zahraničí nevaruje ani na svém webu

Zjišťovali jsme, zda české ministerstvo zahraničních věcí varuje na svých webových stránkách české turisty alespoň k ostražitosti. Ve středu v poledne na internetovém portálu ministerstva nebylo v sekci Egypt žádné aktuální varování.

Na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR není v sekci Egypt žádné aktuální varování (26.1.2011, 12:30)

V této souvislosti stojí za zmínku i chybějící aktuální upozornění na výbuch na moskevském letišti Domodědovo. Zatímco vlády Velké Británie, Spojených států i Francie okamžitě po explozi varovaly své občany před cestami do Moskvy, webové stránky českého ministerstva zahraničí nezveřejnily jedinou informaci. V položce aktuální upozornění a varování u Ruska je jen bílé místo.

Ministerstvo zahraničních věcí kritiku, že nemá aktuální varování na svých webových stránkách, odmítá.

"MZV nevydalo mimořádné varování pro cesty do Ruska v souvislosti s atentátem na letišti Domodědovo. Co se týče Egypta, MZV má trvalé upozornění na rizika spojená s cestami do země a v současné chvíli vyhodnocuje situaci v Káhiře. Bude-li riziko pro české turisty vyhodnoceno jako vyšší než obvyklé, vydáme aktuální varování," informoval ředitel tiskového odboru a mluvčí Vít Kolář.

Do Egypta létá týdně sedm charterů

Egypt je sedmou nejpopulárnější destinací českých turistů, ročně jich sem zavítá na 170 tisíc.

Na konci ledna létá do Egypta sedm charterových letů s českými zájezdy týdně, a to do Hurghady, Šarm aš-Šajchu, Taby a Marsa Alam.

Cestovní ruch v Egyptě v posledních měsících stíhá jedna pohroma za druhou. Naposledy se dostalo na přední stránky světových médií letovisko Šarm aš-Šajch, kde při útoku žraloka zahynula v prosinci německá turistka a další byli zraněni.

