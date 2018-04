Turistickým pochodem na Onen Svět

Otevření se zúčastní i Jan Nouza, autor seriálu o českých rozhlednách s názvem Člověče, rozhlédni se. Výhled z Onoho světa na boží dílo v širokém okolí může zhatit pouze obzvláště zarputilá nepřízeň počasí. Chata Onen svět byla za minulého režimu rekreačním střediskem státního podniku Potraviny Praha. Po listopadu 1989 byla dlouho opuštěná a chátrala. Svou původní krásu získala zhruba před dvěma lety, kdy opět zahájila provoz.

Výlet na novou rozhlednu můžete spojit i s turistickým pochodem Z Onoho světa na Onen svět. Jeho druhý ročník se koná právě tuto sobotu. "Hvězdicový pochod jsme poprvé uspořádali loni v dubnu. Chtěli jsme do zdejší krásné a malebné krajiny přilákat lidi, z nichž mnozí o ní možná ani nevěděli. Povedlo se to. Za krásného počasí došlo do cíle na šest set lidí," vzpomíná správce chaty Marek Kerner.

Pro letošní rok připravili pořadatelé čtrnáct pěších tras v délce šest až třicet sedm kilometrů a jedenáct cyklotras v délce dvacet pět až padesát šest kilometrů. Startovat se bude od 7.00 do 10.00 u chaty Onen svět, u domu kultury v Milevsku, u kulturního domu v Sedlčanech, u zámku v Březnici, u prodejny Jednoty v Petrovicích, na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami a u autobusového nádraží v Mirovicích. Za startovné zaplatí dospělí 25 korun, děti do 10 let patnáct a členové Klubu českých turistů 20 korun. V cíli obdrží všichni pamětní list a originální trampský šátek.

Pro účastníky sobotního pochodu zajistili pořadatelé i odvoz z jeho cíle dvěma autobusy. Ten první vyjede od chaty v osmnáct hodin ve směru Příbram - Březnice - Mirovice, druhý pak v půl osmé večer pojede do Petrovic, Sedlčan a cíl bude mít v Milevsku. Z bájného Onoho světa už návratu není. Z toho lašovického sice je, ale v sobotu odtud spěchat domů určitě nemusíte. Od čtrnácti hodin do nedělní druhé hodiny ranní tu bude vyhrávat country kapela. Nejen v chatě, ale i v postaveném velkém stanu se budou udit klobásy, kuřecí stehna, podávat gulášek a k tomu všemu čepovat pivo i prodávat nejrůznější nealkoholické nápoje.



UŽITEČNÉ INFORMACE



Doprava - po strakonické silnici R4 z Prahy a za obcí Milín na Příbramsku doleva k Orlické přehradě, přejedete hráz, projedete obcí Hřebeny, odbočíte na Milešov a pokračovat budete do Lašovic, kde jsou již ukazatele. Parkovat lze zdarma v okolí chaty.

Ubytování - kapacita chaty je 30 lůžek. Pokoje jsou 2,4 a 6lůžkové se sociálním zařízením na patře. Ubytování se snídaní stojí 190 Kč za osobu. Nocleh je možné zajistit i za dvacet korun ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně na podlaze. Je nutné si ho však předem domluvit. tel. 0368/596856, 0601/273712.