Turisticky nejatraktivnější metropolí Evropy je Paříž, Praha je devátá

Detailní průzkum uskutečnila společnost Roland Berger. Turistická atraktivita měst se hodnotila podle mnoha měřítek, např. počtu přenocování návštěvníků, dlouhodobého vývoje kapacity lůžek a přístupnosti destinace leteckou dopravou.

Průzkum ukázal, že většího prospěchu z cestovního ruchu dosahují města s jasnou strategií propagace turistiky. A právě tady má Praha, která potřebuje i lepší zviditelnění a informace na internetu, svoje rezervy.

Zatímco silnou stránkou české metropole je vysoký počet zahraničních turistů, slabou je letecká dostupnost, nízký výnos z jednoho pokoje a také málo rozvinutá kongresová turistika.

Tip na dovolenou Navštivte nejatraktivnější metropoli Evropy. Vyberte si zájezd na dovolena.iDNES.cz a vyražte třeba hned.

V počtu přenocování je Praha v Evropě sice pátá, kvůli nízkým cenám hotelů ale přesto vykazujeme nižší zisky. I proto by se Praha měla zbavit nelichotivé nálepky laciné destinace a zaměřit se na movitější klientelu, uvedl ředitel společnosti Roland Berger Constantin Kinský. Největší nárůstu v počtu ubytování dosáhly za posledních pět let Berlín, Stockholm a Lublaň.

Slabým místem je letecká doprava

Slabým místem pro přilákání většího množství návštěvníků je letecké spojení se světem. Tady bychom se měli inspirovat v Londýně a Paříži, které jsou letecky nejlépe dostupné. Naší prioritou by tak mělo být rozšíření letiště v Ruzyni, nebo zprovoznění nového letiště ve Vodochodech. "Všechna města bez velkého letiště budou mít do budoucna těžkou úlohu, budou-li se chtít udržet růstové křivce," varuje Kinský.

Rezervu máme i v lákání většího množství nízkonákladových aerolinek.

Studie ukázala přímou souvislost mezi počtem přímých leteckých spojení a počtem pořádaných kongresů. V tomto směru jednoznačně vede Vídeň, následovaná Paříží a Berlínem.

Turisté musí mít proč se vracet

"V Praze máme pouze mrtvou kulturu. Máme zde zdi a obrazy, ale chybí nám živá kultura," uvedl Kinský. Turisté proto nemají důvod, proč by se měli do Česka a zejména do Prahy vracet. Movití klienti už Prahu navštívili v minulosti a na stejná turistická lákadla je město už nepřitáhne. Vzorem pro Prahu by podle Kinského mohl být třeba obdobně velký Amsterdam, kam turisté jezdí proto, že se profiluje jako město kypícím životem.

Praha by se také měla více propojit s ostatními atraktivními místy v Česku.

10 nejatraktivnějších měst Evropy (o 5. místo se dělí Berlín a Vídeň)

1. Paříž

2. Amsterdam

3. Řím

4. Stockholm

5. Berlín

5. Vídeň

7. Londýn

8. Madrid

9. Praha

10. Istanbul