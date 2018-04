Dovolená v roce 2016: nejistota za hranicemi, Češi objeví Česko

Když se v roce 2009 v západním světě naplno projevila hospodářská recese, výsledkem byl mj. pokles globálního turistického ruchu. Šlo o první zaznamenaný meziroční pokles celosvětového turismu od doby, kdy se tato data (počty mezinárodních turistů a útrata za zahraniční cesty) sledují. Dopad hospodářského poklesu na turistiku byl tehdy horší než důsledky teroristických útoků na New York v roce 2001, kdy sice došlo ke krachu mnoha leteckých společností, ale celosvětově turistický ruch jen stagnoval.

Na konci roku 2015 to sice vypadá, že další hospodářský pokles v dohledné době nehrozí, přesto se zřejmě nacházíme v situaci, která může mít na cestování do ciziny dalekosáhlé negativní důsledky. Na rozdíl od roku 2001 se totiž ohniska napětí a jejich důsledky nacházejí v naší geografické blízkosti a postihují řadu zemí, které do nedávna sloužily jako oblíbené turistické destinace.

Peníze v pozadí, podstatná je stabilita

Zatímco v posledních letech hrály při volbě dovolené důležitou roli zejména peníze, napřesrok to může být trochu jinak. Do popředí se totiž stále více dostává bezpečnost. Jednoduše řečeno, například Turecko či Egypt byly dlouhodobě velmi oblíbené také (či snad zejména) proto, že jde o laciné destinace. Kdyby tam byla cenová hladina podobná jako v západní Evropě, počet návštěvníků nejenom z Česka by byl jistě daleko nižší.

Jenže obavy z terorismu tohle všechno mění a statistické údaje potvrzují, že strach (bez ohledu na to, zda oprávněný či nikoli) je silnější než peněženka. Cestovní kanceláře a jejich sdružení sice mohou ve snaze ochránit svůj byznys tvrdit cokoli, podle hodnověrných dat Světové turistické organizace (World Tourism Organization, WTO) je však dopad násilných útoků na zahraniční turismus okamžitý a důrazný.

Všechny země, které se propadly do nestability nebo kde výrazně vzrostlo násilí, se potýkají s velkým poklesem návštěvníků a není realistické předpokládat, že zrovna Češi by byli výjimkou. Jako příklad vezměme Egypt, kam loni přijelo jen 9,5 milionu turistů, tedy o třetinu méně než v posledním „stabilním“ roce 2010. Propad v příjmech je ještě vyšší. Poklesy zaznamenalo i Tunisko či nestabilní Libanon a tak bychom mohli pokračovat.

Z chaosu na Blízkém východě a severní Africe naproti tomu těží státy, které si zatím dokázaly uchovat stabilitu. Především jde o bezpečné evropské destinace, které mají alespoň podobně příznivé podnebí (zejména Španělsko), dále Spojené arabské emiráty (pro český trh zde bylo významné i zrušení víz a tím zlevnění zájezdů) nebo Maroko.

Turecká Alanya, jedno z nejživějších letovisek tzv. turecké riviéry, bývala v minulých letech plná návštěvníků od jara do pozdního podzimu. Jak dlouho ještě?

Největší neznámou je v současnosti Turecko, jedna z nejdůležitějších turistických destinací světa. V roce 2014 tam zamířilo 40 milionu zahraničních návštěvníků, což zemi zařadilo na skvělé šesté místo na světě. Čechů se loni do Turecka podívalo asi čtvrt milionu.

Jenže větší zapojení Turecka do syrské války, tedy přímo na hranicích jejich země, výrazně zvýšilo nestabilitu a řada krvavých atentátů v tureckých městech dozajista mnoho dovolenkářů odradí. Útoky se sice zatím odehrávaly mimo hlavní turistické oblasti, pokud by ale teroristé úspěšně udeřili v některém z turistických letovisek na pobřeží, jako se to nedávno stalo v Tunisku, došlo by zřejmě k masovému exodu návštěvníků.

České luhy a háje možná posílí

Nejistota v zahraničí by logicky měla vést k tomu, že se více lidí rozhodne strávit dovolenou doma. Dovoleným v Česku, alespoň teoreticky, navíc nahrává i stále uměle držený silný kurs eura na úrovni 27 Kč, který prodražuje „konkurenční“ cesty do ciziny.

Tajvan na Lipně

A zdají se to potvrzovat i dosud dostupná data, publikovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za prvních devět měsíců 2015. Podle nich se poprvé po dlouhé době mírně zvyšuje počet domácích návštěvníků, na celoroční výsledky si ale ještě musíme počkat. Je ovšem třeba zdůraznit, že turistický ruch v Česku vykazoval v posledních letech mimořádně mizerné výsledky, které v Evropě nemají paralelu. Počty zahraničních návštěvníků, kteří v zemi alespoň jednou přenocovali, rostly jen minimálně nebo stagnovaly, domácích turistů dokonce ubývalo (detaily návštěvnosti podle počtu ubytovaných hostů/strávených nocí najdete zde). Pokud se tedy více Čechů skutečně rozhodne strávit dovolenou doma, bude to jen malý obrat po letech neúspěchů.

Exotika boduje, ale jen u majetných

Komu je Česko pro strávení dovolené malé a v některých dosud oblíbených blízkých destinacích by se necítil komfortně, má samozřejmě možnost vyrazit do daleké ciziny, vzdálené od současných ohnisek napětí. Logicky nepůjde o statisíce dovolenkářů, hlavní bariérou jsou tady peníze. Dovolená v Kalifornii, na karibských ostrovech či v jižní Africe je zkrátka mnohem nákladnější než v Evropě či blízkém okolí.

Přesto se lze domnívat, že některé „exotické“ destinace zaznamenají v příštím roce výraznější nárůsty, možná i v desítkách procent. Příznivou situaci mají např. Kapverdské ostrovy s celoročně příjemným podnebím, pěkným mořem a nyní také lepšími cenami. Podobně je tomu v již dnes oblíbeném Thajsku (byť zde není politická situace ani zdaleka ideální) nebo na Šrí Lance. Na objevení Čechy čeká bezpečná a vlídná Malajsie, může se znovu zvýšit zájem o letoviska na východě Brazílie atd.

Je tu už skoro dva a půl tisíciletí a bude stát i dál. Zda bude okolí chrámu Parthenón na athénské Akropoli stále tak plné turistů i v následujících letech (snímek je z roku 2014), to je otázka za milion dolarů.

Naproti tomu úplně nové, na českém trhu dosud nefrekventované destinace, se nezdají být na obzoru. A to navzdory tomu, že některé dříve uzavřené země se otevírají světu (Myanmar/Barma, Irán). Zdá se totiž, že cestovní kanceláře jsou opatrnější poté, co nedávné investice do nově nabízených lokalit zjevně nesplnily očekávání – v posledních letech to byl příklad Senegalu, Ománu či Ukrajiny (Krym). Do nově přístupných oblastí tedy spíše zamíří individuální cestovatelé, stovky tisíc jich ale jistě nebudou.

Lonely Planet favorizuje Austrálii i Polsko

Pro odlehčení uvádíme, jak vidí trendy dovolených v roce 2016 editoři Lonely Planet, celosvětové ikony mezi turistickými průvodci. Výčet deseti „must-see“ zemí je více než pestrý a zahrnuje vedle Austrálie či USA i destinace, kam se nejspíš nikdy nepodíváte – tichomořský Palau nebo Grónsko. Pokud se vezme poměr kvality a ceny dovolených, tak v Lonely Planet zaujala např. Bosna a Hercegovina, Východní Timor nebo španělská Galicie. A co tzv. poslední nepoznaná místa? Mezi ně prý patří mj. oblast Darién v Panamě, arabská poušť Rub-al-Chálí nebo areál zničené jaderné elektrárny v Černobylu. Celý přehled najdete zde.

Naše předpověď

Co lze od zahraničních dovolených v roce 2016 očekávat? Předpovědi jsou více než ošidné, přesto se o ně, na základě výše uvedených skutečností, pokusíme. Země v našem přehledu jsou seřazené podle pořadí oblíbenosti mezi českými turisty v posledních letech.

Chorvatsko

Nejfrekventovanější cílová země z Česka jí zůstane i v roce 2016. Poslední léta počty Čechů v Chorvatsku ovšem stagnovaly (ročně 630 000 návštěvníků) a lze s tím počítat i letos.

Rakousko

Mimořádně bezpečná a blízká země se všestrannou nabídkou jistě bude atraktivní i příští rok. Jenže ani Rakousko není „nafukovací“, a tak čekáme jen mírný růst.

Slovensko

Možný skokan roku, předpokládáme o dost větší zájem. Historicky, kulturně i jazykově blízké Slovensko představuje oázu jistoty v moři nepohody. Leckoho může zaujmout i „postoj“ slovenské vlády k migrační krizi, podobný tomu českému. Jen moře chybí.

Itálie

Nikdy nezklamala a bude tomu tak i příští rok. V Itálii si najde své úplně každý, od moře a hor přes zábavu až po nejlepší pizzu na světě, navíc to není daleko. Předpoklad: stabilní růst.

Německo

Zájem Čechů o dovolené v Německu v posledních letech rostl rychlejším tempem než v jiných zemích, otázkou teď ale je, jak se Německo vyrovná s masivní přistěhovaleckou vlnou. Proto čekáme spíš stagnaci nebo jen mírný nárůst.

Turecko

Všechno záleží na tom, zda se Turkům podaří udržet teroristy na uzdě a jak se vyvine válka v Sýrii. Jenže to je věštění z křišťálové koule, proto se výjimečně předpovědi zdržíme.

Španělsko

Jednoznačně se čeká pokračování trendu z posledních let. Země se zmátožila z vleklé hospodářské krize (ta ale stejně na turismus velký vliv neměla), do Španělska se zjevně „přelévají“ návštěvníci z Egypta a možná i z dalších zemí. Předpoklad: silný růst

Řecko

Další velká neznámá. Nejhorší hospodářské problémy, které se v létě 2015 na cestovním ruchu přímo podepisovaly (nemožnost vybrat peníze, omezené veřejné služby, stávky) se zdají být zažehnané, ale vyhlídky ani teď růžové nejsou, i v souvislosti s uprchlickou krizí. Udržení stávajícího počtu návštěvníků by byl úspěch.

Bulharsko

Solidní nárůst turismu z posledních let bude nejspíš pokračovat, podstatný faktor (velmi nízké ceny) zůstává zachován. Pokleslá úroveň veřejného prostoru i některých služeb, zdá se, ve světle malé útraty mnohým nevadí.

Maďarsko

Nenápadná destinace si v posledních letech vedla na českém trhu zdatně a očekáváme, že tomu tak bude i dál. Koneckonců, Balaton může docela dobře suplovat moře.

Egypt

Byl by úspěch, kdyby se propad počtu cest do Egypta z poslední doby v roce 2015 alespoň zastavil. Jenže každý další atentát či sestřelené letadlo tuto pravděpodobnost snižují a nemohou to zvrátit ani aktuálně abnormálně nízké ceny pobytů.

Údaje o počtech návštěvníků v jednotlivých zemí vycházejí ze statistických přehledů WTO, případně ze zdrojů národních statistických úřadů. Autor textu nemá majetkový podíl ani zaměstnanecký poměr v žádné cestovní kanceláři nebo agentuře.