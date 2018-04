Luxus pro horolezce. U Mount Everestu vyroste velký turistický komplex

Romantické časy odvážných a osamocených horolezců a šerpů jsou definitivně pryč. Už teď přetížená horolezecká „dálnice“ na Mt. Everest může počítat s tím, že počet návštěvníků v nejbližší době prudce opět vzroste. Dostat se na nejvyšší horu světa bude totiž opět o něco pohodlnější než kdy dřív.

Tento měsíc oznámila čínská vláda obří investici 12 milionů liber do výstavby základního tábora pod severním svahem nejvyšší hory světa. Číňané zde plánují například výstavbu luxusních hotelů, turistického centra nebo helipadu. Informaci zveřejnil server chinadaily.com.

Výstavba turistického komplexu na úpatí Everestu v městečku Old Tingri by měla odstartovat během několika měsíců, stavební práce skončí pravděpodobně někdy v roce 2019. Rozloha areálu by měla být 85 tisíc metrů čtverečních.

Ohromná investice pomůže podle čínské vlády výrazným způsobem nastartovat ekonomiku tibetského regionu a vytvořit nová pracovní místa pro místní obyvatele. „Bude zde také horolezecké muzeum, budovy pro servis a pronájem automobilů, motocyklů i kol. A také několik restaurací a možností ubytování,“ říká Nyima Tsering z regionální kanceláře pro sport.

Součástí obrovského areálu bude také zázemí pro záchranné týmy, ovšem podpůrný servis zde budou využívat i lyžaři a letci na paraglidech.

„Jsem opravdu nadšený,“ říká Čang Chung, který chce jako první slepý čínský horolezec dosáhnout vrcholu Mount Everestu. „Tohle centrum mi pomůže splnit mé sny.“

Plánovanou výstavbu si pochvaluje i 29letý alpinista Tsering Ngodrup. „Stavba horolezeckého centra je chytrý tah. Hodně horolezců si na plánování expedic v této oblasti moc nevěří, protože zde chybí téměř jakýkoliv základní servis.“