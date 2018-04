Svět se „chobotnic“ nebojí. Prohlédněte si světové stavby budoucnosti

Originální architekturou se ve světě chlubí rádi. Nejenže výjimečné stavby zatraktivní současné metropole, ale zároveň na určitá místa přilákají více návštěvníků a turistů. Britský deník Telegraph zmapoval nejzajímavější projekty, které se realizují a mnohé z nich i brzy otevřou.

1. Největší lyžařská hala světa, Dánsko

Skidome Denmark, Dánsko. Ve městě Randers na severovýchodě země má vyrůst největší lyžařská hala na světě. Unikátní stavba se bude klenout přes řeku Gudenaen a nabídne tři kilometry sjezdovek. Stavba z výšky vypadá jako obří sněhová vločka.

Návštěvníci si zalyžují na šesti krytých a dvou venkovních svazích. Každá sjezdovka disponuje vlastní sedačkovou lanovkou, všechna poschodí haly pak propojí výtah. Stěny krytých sjezdovek jsou perforované, opět ve vločkovém designu, aby si lyžaři užili i výhledy na řeku a okolní krajinu.

V areálu o celkové rozloze 10 hektarů se počítá i s výstavbou hotelu, restaurací a obchodů.

2. Plovoucí bazén, New York, USA

Na řece East River se má v roce 2016 otevřít plovoucí bazén ve tvaru velkého plus (odtud název Plus Pool, nebo také jen +Pool). Originální a přitom jednoduché: bazén připluje po řece, zakotví a napustí se vodou. Není třeba se bát špinavé vody z řeky, protože plovárna je kombinovaná s čističkou, polopropustné stěny bazénu fungují jako filtr.

Bazén bude spojen s pobřežím lávkou. A kdo z Newyorčanů chce na jeho stavbu přispět, může zaplatit jednu ze 70 tisíc dlaždiček za částku buď 25, 199, nebo 249 dolarů.

3. Hotel jako obří prsten, Lofoty. Norsko

Drsná a divoká příroda bude tvořit velkou část designu nového hotelu na souostroví Lofoty, který by se měl otevřít ještě letos, podle některých zdrojů však až v roce 2016. Lofoten Opera Hotel se terasovitě svažuje k moři a zvenku vypadá jako zapomenutá loď Vikingů. Kopíruje však tvar okolních hor a mořských vln. A celý se táhne do kruhu jako nějaký obří prsten.

Hotel návštěvníkům slibuje nerušený výhled do přírody z každého okna v pokoji. Na 11 tisících metrech čtverečních bude také amfiteátr a lázně.

4. Drahokam na letišti Changi, Singapur

Na singapurském letiště Changi, které již nasbíralo desítky světových ocenění, vzniká desetipatrový celoprosklený terminál s vodopádem a parkem.

Nový „superterminál“ z oceli a skla, který se v projektu nazývá Jewel (Klenot), se buduje vedle nynějšího Terminálu 1. Budova, která z výšky vypadá jako obří drahokam, by měla mít celkem deset pater, z toho pět pod zemí.

Největším magnetem výjimečné stavby bude téměř 40 metrů vysoký umělý vodopád, nejvyšší na světě, jaký kdy byl v interiéru zbudován. V noci se pak vždy promění v jedinečnou show se speciálními světelnými a zvukovými efekty. Slavnostní otevření se plánuje na rok 2018.

VIDEO: Nový terminál na letišti v Singapuru. Uvnitř bude obří vodopád Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

5. Most jako zahrada, Londýn, Velká Británie

V Londýně má přes Temži vyrůst nový most pro pěší, který se má stát zelenou oázou. Jmenovat se bude Garden Bridge (Zahradní most). Měl by spojovat ulici Arundel Street poblíž stanice metra Temple se severním břehem poblíž Southbank Centre.

Místním i turistům by měl most dlouhý 367 metrů a široký až 30 metrů především zpříjemnit život a sloužit jako romantické místo nad řekou k zastavení a odpočinku. Měly by na něm růst stromy, keře, květiny. Projekt se odhaduje na 175 milionů liber (šest a půl miliardy korun), otevření se plánuje na rok 2018.

6. Hotel jako rám obrazu nakřivo, Lima, Peru

Jedinečná stavba se plánuje na pobřežních útesech u peruánského hlavního města Lima. Hotel má vypadat jako obří rám obrazu, stojící šikmo na skalách přímo nad oceánem. Má sloužit jako rámeček pro perfektní obraz - na jedné straně Pacifik, na druhé Lima s Andami na obzoru. Projekt vychází z dílny madridské architektonické společnosti OOIIO.

7. Zábavní park jako z jiné planety, Čchang-ša, Čína

Poblíž města Čchang-ša vyrůstá v horách obří zábavní komplex Ta-wang, sestávající s centra zimních sportů a vodního parku. Areál se bude klenout nad bývalými doly a jezerem a může se stát inspirací i pro jiné země, jak lze rekultivovat krajinu zničenou těžbou. Vznikají tu nové ostrovy, bazény, mosty a lávky. Projekt navrhla a realizuje rakouská společnost Coop Himmelb(l)au.

8. Hotel jako půlměsíc, Baku, Ázerbájdžán

V Baku se na pobřeží Kaspického moře staví luxusní hotel ve tvaru půlměsíce nazvaný Crescent (Půlměsíc). Mimochodem půlměsíc je i symbolem Ázerbájdžánu na státní vlajce.

Součástí komplexu je kromě hotelu obchodní centrum, nákupní a zábavní centrum a rezidenční věž. Původní projekt byl mnohem rozsáhlejší, hotel Půlměsíc měl být protějškem hotelu Full Moon (Úplněk) na druhé straně zálivu, z toho však nakonec sešlo. I tak se impozantní stavba, která chce sloužit jako sedmihvězdičkový hotel, stane architektonickou chloubou Bakuského zálivu.

9. Propletený most, Čchang-ša, Čína

Další architektonické veledílo přichází opět z čínského města Čchang-ša, kde vzniká již zmíněný obří zábavní park. Pod vedením nizozemské architektonické společnosti NEXT Architects tady vzniká unikátní propletený most pro pěší, inspirovaný tzv. Möbiovou páskou i tradičním čínským uměním vázání uzlů. Spojnice o délce 150 metrů se klene přes řeku Dragon King Harbour na jihozápadě města. Most by se měl otevřít ještě v tomto roce.

10. Hotelová věž Město snů, Macao

Světoznámá architektka Zaha Hadidová navrhla pro Macao hotelovou věž City of Dreams (Město snů). Budova ve tvaru obdélníkového kvádru sestává ze dvou věží propojených v dolních a horních patrech, další dvě lávky uprostřed pak vytvářejí tři zajímavé průzory. Kromě hotelu s celkem 780 pokoji se mohou návštěvníci těšit na lázně, nákupní centrum či kasino. Pro ty nejnáročnější budou k dispozici v nejvyšším patře přepychové apartmány a nekonečný bazén na střeše. Zahájení provozu se plánuje na rok 2017.

11. Skleněné vejce v Bombaji, Indie

V indické Bombaji má vyrůst unikátní stavba nazvaná Cybertecture Egg, futuristická kancelářská budova ze skla a kovu ve tvaru vejce, jež je z jedné strany zploštělé. Trvale udržitelnou stavbu, která využívá nejnovějších ekologických technologií včetně solární a větrné energie, navrhla renomovaná architektonická společnost James Law Cybertecture International, která se zabývá tzv. kyber-architekturou. O projektu se mluví již několik let, ale zatím není jasné, kdy bude realizován.

12. Zábavní park v poušti, Abú Zabí

Známý britský designér Thomas Heatherwick vyprojektoval ambiciózní tříúrovňový zábavní park v poušti v emirátu Abú Zabí. Na 125 tisících metrech čtverečních tady v uměle vytvořené propadlině vyroste areál Al-Fájah, který návštěvníkům nabídne hřiště, zeleninové zahrady, kavárny, piknikové oázy a spoustu zeleně a květin typických pro Perský záliv. Ochranu před neúprosným sluncem poskytnou plátěné stříšky napnuté mezi vysokými sloupy, připomínající rozpraskanou vyprahlou poušť.

13. Hotel jako UFO, Dubaj

Hotel Water Discus (Vodní disk) v Dubaji vypadá jako pro mimozemšťany. Tvoří ho dva hlavní disky, z nichž jeden je umístěný 10 metrů pod hladinou moře, nad hladinou pak figurují další tři menší disky, z nichž jeden slouží jako přistávací plocha pro helikoptéry. Největší zájem se předpokládá o pokoje v dolním proskleném disku, odkud budou moci hosté pozorovat podmořský svět.

14. Mosty a podmořské tunely přes záliv v Dauhá, Katar

Komplexní systém mostů a tunelů Sharq Crossing v Kataru. Odvážný rozsáhlý projekt přes záliv hlavního města Dauhá v emirátu v Perském zálivu sestává ze tří mostů, dvou podmořských tunelů o celkové délce 6 km a třemi navazujícími tunely ve tvaru proříznuté bubliny. Je to první projekt s podvodními tunely na Středním východě. Má být postaven do roku 2021.

VIDEO: Mosty a podmořské tunely. Odvážný projekt v Perském zálivu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

15. Nejvyšší věž světa, Wu-chan, Čína

Wu-chan, který si nechává říkat město tisíců jezer, chce vybudovat kilometr vysokou věž s menší sestrou, mezi nimiž budou obíhat planety sluneční soustavy.

Projekt nese jméno Fénixovy věže a symbolizuje dualistický ženský a mužský princip čínské kultury - jin a jang. Vyšší věž Feng bude mít 100 pater, na nichž budou k dispozici byty, obchody a kanceláře. O něco menší věž Huang pak bude hostit např. nejvýše postavenou zahradu světa.