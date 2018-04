Turistická sezona prý byla letos průměrná

Podíl na tom má bezesporu otevření druhého prohlídkového okruhu letos v červenci. Jeho součástí je několik unikátních místností včetně vzácné kaple svatého Kříže. "Kapli navštívilo dosud asi pět a půl tisíce lidí, kteří ocenili skutečnost, že přestože je prohlídka z bezpečnostních a klimatických důvodů početně omezená na pouhých deset návštěvníků, průvodce se jim věnuje celých sedmdesát minut, po kterou prohlídka trvá," řekl správce hradu Jaromír Kubů. Hrad Karlštejn bude od 1. listopadu až do konce února příštího roku uzavřený pro veřejnost z důvodu rozsáhlé rekonstrukce jeho vnitřních prostor. Novou sezonu zahájí 1. března. Stejně jako hrad Karlštejn i zámek Březnice na Příbramsku spadá pod správu Památkového ústavu středních Čech. Letos zhlédlo jeho expozice kolem dvaceti tisíc návštěvníků, což odpovídá turistickým sezonám v posledních zhruba pěti letech. "Stále více lidí nám však chodí na doprovodné akce jako jsou koncerty vážné hudby, velikonoční a vánoční jarmarky se zpíváním nebo letní středověké trhy s šermířskými souboji," tvrdí správce zámku Robert Barták. Březnický zámek bude otevřený pro veřejnost ještě do konce října, potom se na pět měsíců jeho brány uzavřou. "Pro předem objednané zájezdy však prohlídky budou jako obvykle," upozornil Robert Barták. Celková návštěvnost Státních hradů Křivoklátska, pod které patří hrad Křivoklát, Točník, Žebrák a rychta ve Zbečně, byla letos nižší než v minulých letech. "Možná to částečně způsobilo velké filmování na Točníku a také deštivé červencové počasí, které vylidnilo kempy kolem řeky Berounky," myslí si ředitelka Marie Šindelková. Připustila rovněž, že na nižší návštěvnosti na Křivoklátu se letos mohly podepsat i odložené kulturní akce jako je například Křivoklání. Ty vedení hradu odvolalo, neboť počítalo s opravou příjezdové cesty. Kolem 48 tisíc lidí, tedy zhruba stejně jako vloni, navštívilo během letošní sezony zámek ve Žlebech na Čáslavsku. "V červnu to vypadalo na lepší návštěvnost, ale nakonec to zůstalo na stejné výši," uvedla kastelánka žlebského zámku Věra Běňová. Cizinci, většinou Němci, Rusové a Poláci, tvořili letos ve Žlebech méně než třetinu všech návštěvníků. Důvodem je podle kastelánky blízkost turisticky atraktivní Kutné Hory. "Ta nám většinu cizinců přetáhne," podotkla Beňová. I příští rok by se stejně jako letos měly na hradě objevit různé doprovodné akce, jako například divadelní představení nebo oblíbená vystoupení skupin historického šermu. Za velmi uspokojivou považuje letošní turistickou sezonu Marie Krejčová, ředitelka správy státního zámku Konopiště, jenž patří k nejnavštěvovanějším českým památkám. Úspěšné bylo především jaro, kdy přišlo na Kon opiště více lidí než před rokem. Naopak mírný pokles návštěvnosti zaznamenali u pokladen na zámku v září. "A v létě je tu tradičně takový nával, že více lidí se nám do zámku prostě nevejde," podotkla Krejčová. Pro příští sezonu neplánuje zámecká správa na Konopišti žádné zásadní změny či novinky. Návštěvníci se budou moci projít po zrekonstruovaných terasách, dokončí se také stavební úpravy Galerie svatých Jiří.