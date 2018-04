Turisté vyrazili na Nový rok na Ještěd

Trasa měří přes šest kilometrů a převýšení dosahuje téměř 600 metrů. "Setkám se tu vždy s celou řadou známých lidí. Je to rozhodně lepší než jim poslat esemesku s novoročním pozdravem," řekl padesátiletý Pavel Louda, který se účastní výstupů posledních deset let pravidelně. Nejstarší turistce, která rovněž nevynechá

žádný ročník, bylo 90 let.

Prvního Novoročního výstupu na Ještěd v roce 1976 se zúčastnilo 93 borců. Postupně si akce našla stále více příznivců a za její sedmadvacetiletou historii přilákala celkem přes 22.000 lidí. Turisté organizují v České republice celkem asi 150 novoročních výstupů.