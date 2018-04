Turisté v Praze? Bary a sex!

Stověžatá matka měst čelí v poslední době nájezdům turistů, kteří si město vybrali jako cíl svých pánských jízd.



Stovky cizinců tak každou noc pokřikují v hospodách v centru města. Pak se přesunou na Václavské náměstí, které je obsypané rozdavači letáčků do nočních klubů, tu a tam postávají i prostitutky, které atakují každého muže, který kolem projde.



Tato situace vadí nejenom obyvatelům města, kteří dokonce sepsali petici za vymýcení prostitutek a lidí rozdávajících letáčky do erotických klubů z centra historické metropole, ale i jiným turistům, kteří přijeli za kulturou a památkami.



Proč přijíždějí turisté nejčastěji do Prahy * 6,2 milionu turistů vyhledává v Praze především památky a kulturní život * 700 tisíc turistů přijíždí do metropole kvůli levnému alkoholu a erotickým podnikům. Většina z těchto turistů jsou Britové, kteří sem jezdí nejčastěji na víkendy levnými leteckými spoji

Pražští politici se však hájí tím, že k tomu nemají dostatečné pravomoci. Podle nich chybí zákon o regulaci prostituce. "Ten nyní naše ministerstvo připravuje," řekl ministr vnitra František Bublan. S návrhy tohoto zákona však již pražští radní několikrát v parlamentu neuspěli.

Primátor Pavel Bém k tomu navíc dodává, že s tímto typem pivní a sexuální turistiky nebojuje jen Praha, ale i velká evropská města. "Navíc je zde tento druh turistiky již minimálně dva roky," namítá Bém. S nájezdy turistů mířících za alkoholem a noční zábavou se však dokázala evropská města na rozdíl od Prahy vypořádat.

Prostitutky musí z centra



Několikatisícovým počtem prostitutek se může pochlubit například sedmimilionová Paříž. Tam je však nemyslitelné, aby se prostitutky objevily v centru. Pohybují se především na periferiích Paříže.



V nizozemském Amsterdamu k omezení nájezdů Britů stačilo jen málo - výrazně se zvýšil počet policistů, kteří dohlížejí na noční pořádek, a problém zmizel.

"Policii je v centru Amsterdamu velmi dobře vidět. Bez kompromisů pokutuje přestupky, které turisté dělají.



Sem patří například močení do říčních kanálů nebo křik v opilosti v oblíbené čtvrti červených luceren," uvedl zástupce vládní agentury Czechtourism v Nizozemsku Jan Kotala s tím, že přívalům převážně britských turistů, kteří zde pořádali pánské jízdy, zabránila nakonec i poměrně vysoká cena piva. To zde stojí okolo pěti eur za půllitr.

Podle náměstka pražského primátora Rudolfa Blažka, který má ve městě na starosti oblast bezpečnosti, je však v Praze stále nedostatek strážníků.

Na to, že město získalo image cílového místa pro sexuální turistiku, poukazuje i ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. "Aby po Václavském náměstí běhali po desáté hodině chlapci, kteří se snaží lanařit návštěvníky k návštěvě nočních klubů s dámskou obsluhou, není to, co potřebujeme. Policie prostě musí tyto podniky vytlačit, zákonné podklady pro to má," tvrdí Paroubek s tím, že pokud bude tento stav pokračovat, město přijde o velké množství dalších turistů.

"Navíc policistům a strážníkům chybějí prostředky, jak prostitutky účinně postihnout," řekl Blažek. Uvedl, že v Praze funguje už od roku 1993 vyhláška, která prostituci zakazuje. "Podle vyhlášky však můžeme prostitutky jen pokutovat tisícikorunou. Vymahatelnost pokut je však nízká. Účinně můžeme postihnout jen cizinky, které po opakovaném přistižení při nabízení sexuálních služeb můžeme vyhostit," řekl Blažek.

Podle něj město už poněkolikáté předložilo parlamentu návrh na regulaci prostituce, ten však dosud sněmovnou neprošel. Podle Blažka by se měl změnit i přístup k provozovatelům erotických klubů, jež jsou nyní nelegální. "Prostituci musíme hlavně vytlačit z ulice. Pokud bude někdo mít veřejný dům, bude ho legálně provozovat a bude za to platit daně, tak proč by to tak nemohlo existovat," řekl Blažek.



Podle agentury Czechtourism však mají zájezdy turistů za alkoholem a zábavou také další dopad. "Ti, co sem před několika roky jeli na pánskou jízdu, dnes přijíždějí se svými dětmi za úplně jinou turistikou," řekla mluvčí agentury Hana Čermáková.



ZLATÁ, LEVNÁ PRAHA. Pro tisíce turistů ze západní Evropy se Praha stala lákadlem. Hlavním cílem jejich turistiky jsou hospody a erotické podniky. Média Britům poradí

Nájezdy pivních a sexuálních turistů sledují již od počátku i britská média. I když píší o britských turistech s despektem, nikdy jim nezapomenou poradit, kam si mohou za zábavou vyjet.



Delší dobu se věnuje britským turistům v Praze i anglický deník The Daily Telegraph. "Praha, klenot v srdci Evropy, je napadána každý víkend hordami opilých Britů, kteří sem přijíždějí na výlety za levným pivem a sexem," napsal deník před dvěma roky. V posledních vydáních píší noviny o těchto Britech s ještě větším opovržením.



"Jejich jízdy započaly v Praze, kde rychle rozvrátily pověst o uhlazeném chování Britů. Tu vystřídal mnohem drsnější dojem," napsal nedávno deník. Zároveň však neopomněl připomenout, že kromě Prahy a Budapešti mohou Britové nově pořádat své alkoholické párty i v pobaltských zemích.



Podle deníku The Guardian je Praha již dokonce pojmem, jímž se rozumí cílové město pivních turistů. V tomto duchu nabízí Britům chtivým párty i pobaltská města a prorokuje, "že se v horizontu pěti let pro ně stanou novou Prahou".