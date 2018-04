Turisté v Krumlově zničí věci za statisíce

"Nejvíc škod napáchají neukáznění návštěvníci ničením dopravních značek, laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení a občas také vhozením kontejneru do Vltavy," vypočítal krumlovský starosta Antonín Princ.

V předchozích letech radní dopláceli nejvíc na noční povyražení vodáků z kempu ve Spolí, kteří stihli kromě pravidelného devastování místních zahrádek u řeky například i totálně zničit historickou dřevěnou lávku přes Vltavu, jejíž oprava stála městskou kasu tři sta tisíc korun. Po těchto zkušenostech zkusili Krumlovští letos ve druhé polovině srpna experiment se zavedením stálé pořádkové služby.

"Protože strážníci a státní policie nestihnou v sezoně uhlídat všechno, do městské části Spolí si město najalo soukromou bezpečnostní agenturu. Její dvě dvoučlenné hlídky měly nonstop pod kontrolou všechna exponovaná místa i ulice, kterými procházejí vodáci do města a v noci zpátky do kempu a musím konstatovat, že se městu tato služba vyplatila," podotkl starosta. Ocenil přitom skutečnost, že pracovníci bezpečnostní agentury si s agresivními turisty poradili v rámci svých pravomocí bez pomoci státní policie. V příští turistické sezoně chtějí krumlovští radní ulevit přeplněnému vodáckému kempu ve Spolí vybudováním dalšího tábořiště těsně za městem, protože nyní čeká na vodáky další nejbližší útočiště až ve Zlaté Koruně. "Místo už máme vytipované, zatím tam však nejsou dořešeny vlastnické vztahy k pozemkům," řekl Princ. Pořádek v turisticky nejexponovanějším jihočeském městě by měl pomoci v nové sezoně chránit také nový kamerový systém. Českokrumlovští uvažují o přenosovém systému s výstupem na monitor počítače a zapojením na internet.