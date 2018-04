Turisté se vracejí do českého pohraničí

Živo bylo hlavně u velkých hraničních přechodů pro motorová vozidla. Před celnicí na výjezdu z republiky v Petrovicích stála odpoledne chvílemi až dvousetmetrová fronta. "Konečně přijíždí více zákazníků," pochvaloval si zaměstnanec první pumpy na našem území v Petrovicích. Živo bylo i ve středu obce, vietnamští stánkaři opět zaplnili zdejší tržnici a barevní sádroví trpaslíci, květináče, limonády, piva a kartony cigaret opět září při silnici.

Podobně to pak vypadalo i ve Hřensku. Trochu méně radostná byla z pohledu podnikatelů situace u pěších přechodů. K procházce do Čech odrazovalo hlavně počasí. Celý víkend propršelo. "Od rána tu prošli asi tři lidé," říkal těsně před polednem policista u stezky na Sněžníku na Děčínsku. "Tudy také přechází jen velmi málo lidí," řekl včera odpoledne provozní restaurace Andrea nedaleko přechodu v Hoře Svaté Kateřiny na Mostecku. "Ještě jsme ani neotevřeli restauraci," dodal.

Tento i další podnik v Krušných horách žije hlavně z německých turistů, čeští hosté dorazí jen zřídka. I v hotelu Komáří Vížka na Teplicku měli včera hostů jen poskrovnu. "Situace se podobá uplynulým dnům, takřka nikdo tu není. Nemyslím si ale, že je to tím, že by turisté na malé přechody zanevřeli. Celý víkend prší, a tak nikdo na výlety nechodí. Jen co se zlepší počasí, určitě hosté opět přijdou," věří Jiří Česnohlídek. Zde čekají hlavně na turisty přicházející přeshraniční stezkou z nedalekých Fojtovic.

Opatření proti slintavce a kulhavce skončila na větších hraničních přechodech již v noci ze čtvrtka na pátek, malé hraniční stezky ale opět fungují od soboty šesti hodin ráno. Policisté však i zde kontrolují dovážení pokrmů živočišného původu. V případě, že je najdou, zabaví je. V dobách, kdy se nemoc dobytka nešířila Evropou, navštěvovaly policejní kontroly stezky jen výjimečně.