Turisté se už Divokou soutěskou neprojedou. Zničili ji vandalové

"Divokou soutěsku jsme chtěli po první opravě otevřít 9. května, ale tři dny před tím jsme zjistili, že v jezu je znovu díra. To už není normální," říká hřenský starosta Josef Černý, který se domnívá, že koryto pod jezem v dubnu poškodil výbuch trhaviny.

Turisté tak zatím smí jen do Edmundovy soutěsky. Neužijí si však její nejznámější atrakci - umělý vodopád. "Týden před otevřením soutěsky někdo rozřezal přívodovou konstrukci pilou a vodopád podkopal krumpáčem. A tím to nekončí. Několikrát už nám letos také někdo přeštípal telefonní dráty k pokladnám," zlobí se Černý.

Nákladné opravy v 1. zóně národního parku

Situaci navíc komplikuje to, že soutěsky jsou součástí 1. zóny národního parku. Poškozená místa jsou těžko přístupná a kvůli přísné ochraně přírody sem těžká technika nesmí. "Kluci ze specializované firmy se tam při první opravě, kdy byla díra pod jezem, hodně namakali. Nedostanete se tam jinak než pěšky a všechno musíte tahat na zádech," vzpomíná Černý.

První oprava díry pod jezem stála obec kolem 300 tisíc, nyní to bude přes půl milionu korun. "A to když to bude laciné. Vyletěly tři klády, takže se to musí celé rozebrat, pak uvidíme, co dál. Opravy začnou co nejdříve, ale letos se tu určitě už nikdo neprojede," sdělil Černý.

S opravou už souhlasila Správa Národního parku České Švýcarsko. "Hřensko povolení dostalo již k té první opravě a předpokládám, že nyní budou postupovat stejně. Naši strážci jsou přítomni, ale technologický postup je na obci. Musí dodržet přísné podmínky, například nesmí pracovat s jedy. Bude to náročná práce - dělá se téměř výhradně jen rukama a v tekoucí vodě," řekl ředitel parku Pavel Benda.

České Švýcarsko. Letos se turisté projedou jen Edmundovou soutěskou

Není důkaz

Letos poprvé plavbu v soutěskách provozuje obec. O atrakci se téměř deset let soudila s bývalou provozovatelkou Hanou Kozákovou. Právě na ni padá podezření místních obyvatel. "My jsme soud vyhráli, první rok to máme provozovat a začínáme takovými divnými náhodami. Podezření sice máme, ale není důkaz," řekl k tomu starosta.

Bývalá provozovatelka ale jakákoli obvinění odmítá. K soutěskám se i podle rozhodnutí soudu dostala neoprávněně, zastupitelstvo obce jí je nikdy neprodalo, i když se to před deseti lety objevilo v dodatečně pozměněném zápisu ze schůze. Kozáková na radnici pracovala.

"K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. Já si myslím, že si tohle dělá obec sama, protože špatně opravila první díru pod hrází. Zřejmě neodborným a nekvalitním zásahem to ještě víc poškodila. Já tam nebyla, ale tohle jsem slyšela," říká Hana Kozáková s tím, že i v době, kdy soutěsku provozovala, se tam podobné věci také děly. Ovšem připustila, že ne takového rozsahu.

Ani ona ale na podivné nehody jezů prý nevěří. "Ta poslední 'náhoda' se stala dva dny po tom, kdy se obec dozvěděla, že zapomněli zažalovat mého syna kvůli vyklizení Divoké soutěsky. Oni totiž všechny spory vedli se mnou, ale atrakci v Divoké soutěsce provozoval syn. A když to zjistili, že to vlastně nemohou provozovat, tak se stane tohle. Podle mne by tohle všechno měla vyšetřit policie, proto jsme se synem rozšířili trestní oznámení," dodala. Na koho a proč oznámení podala, neupřesnila.

Turitická atrakce od 19. století

Zakladatel soutěsek kníže Edmund Clary-Aldringen, který od osmdesátých let 19. století vynakládal nemalé prostředky na jejich zpřístupnění, by ze současného stavu asi neměl radost. V dobách největší slávy ve dvacátých letech 20. století turisty vozilo od brzkého rána až do tmy 21 lodiček, dnes jen několik.

"Je štěstí, že delší a hezčí Edmundova soutěska je otevřená, a to denně od 9 do 17 hodin. Věřím, že turisty, kterých loni přišlo 160 tisíc, současné potíže s Divokou soutěskou neodradí. Turistický okruh pro ně zůstal téměř stejný, jen návštěvníci nyní ze soutěsky vyjdou místo na Mezní louce na Mezné," dodal Černý. Výhodou také je, že letos turisté zaplatí méně. Loni se vybíralo za plavbu Edmundovou soutěskou 95 korun, letos o 25 méně, děti zaplatí 30 korun.