Turisté se podívají 60 metrů hluboko do nitra Sněžky

Nově zpřístupněná část dolu představí půlkilometrovou prohlídkovou trasu, která návštěvníky provede historickou těžbou od 15. století až do 50. let minulého století.

"Nová trasa bude odbočovat z té stávající, ale povede více do hloubky," říká předseda České speleologické společnosti Albeřice Radko Tásler. Tomu, kdo sestup absolvuje, se naskytne jedinečná příležitost projít největšími komorami, v nichž se dobývala ruda. Některé jsou široké osm metrů a až patnáct metrů dlouhé.

Až o šedesát metrů dolů

"Soustavou těchto sálů se návštěvníci dostanou až do hloubky 50 nebo 60 metrů, kde jsou štolové chodby z 50. let minulého století. Tehdy se tu prováděl geologický průzkum na wolfram. K vidění tam bude dobová důlní technika: koleje, důlní vozíky, různá vzduchotechnika, která tam zůstala, a vedle toho bychom tam rádi umístili i repliky různých starých důlních zařízení," plánuje Tásler.

Do dolu se bude sestupovat po žebřících s ochranným košem a zábradlím. Jednotlivé žebříky s délkou maximálně do pěti metrů bude oddělovat několik plošinek. "Pokud by nám klimatické podmínky přály a získali bychom peníze, výstavba nové trasy je technicky zvládnutelná během dvou let," odhaduje Tásler.

Tvrdí však, že vybudování nové trasy bude mnohem náročnější a také několikanásobně dražší než té, která byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2004. Speleologové se proto hodlají ucházet o peníze z evropských fondů.

Nově zpřístupněnou část dolu, který zůstává kvůli sněhu po větší část roku nepřístupný, musí nejprve vyčistit od bláta a jílu. "Stěny musíme omýt tlakovou vodou. Tvoří je totiž unikátní geologické struktury, které nelze jinde v Krkonoších spatřit," říká Tásler.

Bývalý rudný důl Kovárna. První zmínky o dolování v Obřím dole pocházejí už z roku 1456. Historická těžba tam skončila v roce 1876.

Vnitřek hory se otevírá v létě

Stávající trasa podzemím Sněžky je otevřena v červenci a srpnu, vždy ve čtvrtek, v pátek,v sobotu a v neděli a vede nejstarší částí dolu Kovárna. Prohlídek bývalého dolu je možné za den uspořádat pět, a to od 10, 11.30, 13, 14.30 a 16 hodin. Zájemci si v dole mohou prohlédnout funkční repliky historického důlního zařízení a na vlastní kůži si vyzkoušet práci středověkých havířů.

Speleologové, kteří tamní podzemí začali prozkoumávat v roce 1988, by rádi v budoucnu prohlídkové trasy prodloužili až na dno asi stometrového dolu. Jak však přiznávají, jejich úvahy zatím spadají spíš do říše fantazie.