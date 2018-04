Turisté se Americe přímo vyhýbají

Uprostřed obvykle rušné sezony jsou hotely obsazeny pouze ze 60 procent - v této roční době bylo přitom téměř nemožné najít něco volného. Proslulé restaurace, do nichž se obvykle nedostanete, nabízejí slevy, aby přitáhly zákazníky. Zprávy o nové hrozbě antraxu a zvýšená bezpečnost na letištích, stanicích a v tunelech návštěvníky nadále odrazují. "Hotelový průmysl se pomalu zvedá, ale ne dostatečně, aby to bylo znát," tvrdí John Turchiano, mluvčí odborové organizace newyorských hotelů.

Bez práce je 4000 zaměstnanců z oboru. Ve Washingtonu bylo po atentátu na celý měsíc uzavřeno letiště. Odboráři jsou pesimističtí. Úzkostnou náladu ve městě zhoršil i dopis se stopami antraxu, který byl zaslán senátorovi Daschlemu. "Nezaznamenali jsme žádné změny v míře nezaměstnanosti," potvrdil místní odborář Tom Snyder. "Pokračuje dočasné propouštění." Podle analytiků jsou hotely v New Yorku nyní obsazeny ze 60 procent, těsně po útocích to bylo 30 procent. Jindy by to za normálních okolností bylo 90-95 procent kapacit.

"Vrcholná sezona pro hotely na Manhattanu je teď na podzim, takže se to nemohlo stát v horší čas," soudí analytik John Fox. Představitelé odvětví odhadují, že hotely denně prodělávají sedm miliard a restaurace 20 milionů dolarů. Starosta New Yorku Rudolph Giuliani stojí v čele snah přilákat do města návštěvníky. Společně s guvernérem státu New York Georgem Patakim navrhli kampaň Navštivte New York, která začíná v listopadu a jíž se účastní 350 restaurací a hotelů nabízejících speciální slevy a různé výhody. "Uzavření letiště ve Washingtonu odradilo od cestování obchodníky, ale nyní se vracejí," říká Richard Micheli, majitel restaurace Portofino. Po atentátech musel propustit dva pracovníky, ale jednoho už znovu přijal. Zlepšení podle něho nastalo po znovuotevření letiště.

Mluvčí hotelové asociace v New Yorku uvedla, že do města se vracejí turisté, víkendoví návštěvníci a podnikatelé. Přicházejí podle ní také lidé, kteří reagovali na výzvu starosty Giulianiho, aby pomohli obnovit ekonomiku města. Některé americké cestovní kanceláře se již neorientují na zájezdy do zahraničí, ale nabízejí pobyty v New Yorku.