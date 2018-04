Turisté prchají před nepokoji v Nepálu

"Situace je nepřehledná a lze jen velmi těžko odhadnout její další vývoj," uvedlo ministerstvo. "Cestování do Nepálu je navíc ochromeno špatnou činností hraničních přechodů a letiště v Káthmándú," dodalo.



Turisté v Káthmándú se dnes podle tiskové agentury AP snažili dostat autobusy na letiště. Některé lety nepálských aerolinií byly zrušeny. Přinejmenším 60 turistů nebylo s to letecky opustit zemi a muselo se autobusem vrátit do města. V pondělí se skupinky turistů v nepálském hlavním městě dostaly do oblastí, kde se odehrávaly násilnosti. Tisíce Nepálců demonstrovaly na protest proti novému králi Gjánéndrovi, který byl na trůn uveden v pondělí.



Nepálské úřady nicméně trvají na tom, že turisté se mohou cítit bezpečně. "Navzdory neočekávanému incidentu a protestům po něm je Nepál přece jen nejbezpečnějším místem pro návštěvníky," řekl novinářům představitel nepálského ministerstva turistiky Šankar Prasád Koirála.



Nepál každoročně navštěvuje půl miliónu turistů a cestovní ruch poskytuje zemi zhruba čtyři procenta jejího hrubého domácího produktu. V roce 1999 Nepál na turistice vydělal 168,1 miliónu dolarů.