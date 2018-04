Turisté nechtějí na Lysé hoře další chatu

Kontroverzní plán

Plán vystavět místo Plesnivky chatu by byl jistě pro mnohé dobrou zprávou, turisté se ale staví proti. V urbanistickém plánu vrcholu Beskyd, který je dnes už téměř hotov, počítají představitelé kraje a obcí s tím, že bufety Plesnivka i Šantán zmizí z vrcholu a Plesnivku nahradí pouze venkovní posezení pro návštěvníky Lysé hory.

Majitel Plesnivky Břetislav Jasek se také s klubem turistů dohodl, že jim Plesnivku prodá. Obě strany o tom dokonce uzavřely smlouvu. Turisté se však v těchto dnech dozvěděli, že Břetislav Jasek potají Plesnivku už před měsícem prodal firmě FM Steel z Frýdku-Místku, která hodlá na místě vybudovat podobnou horskou chatu.

"Je to nekorektní. Pan Jasek porušil smlouvu, kterou jsme uzavřeli," řekl šéf beskydských turistů Břetislav Boháč.

Břetislav Jasek tvrdí, že předběžná smlouva vypršela na konci loňského roku. Klub českých turistů to odmítá a naopak tvrdí, že platnost smlouvy s majitelem Plesnivky prodloužili do konce letošního roku. "Tak ať ji ukážou," hřímal Břetislav Jasek a dodal, že už neměl trpělivost čekat, kdy turisté seženou peníze na odkoupení Plesnivky.

"Prostě někdo přišel s jasnou nabídkou, a tak jsem ji prodal," řekl a dodal, že je ochoten v nejhorším případě zaplatit turistům padesát tisíc penále, na němž se obě strany dohodly v případě nedodržení smlouvy. Karel Chvostek z firmy FM Steel nevidí na koupi Plesnivky nic špatného.

Chata by měla na vrcholu stát do roku 2004

"Pan Jasek tvrdil, že smlouva s turisty skončila," řekl společník firmy s osmnácti zaměstnanci, ale odmítl říci, za kolik firma nevyhovující bufet odkoupila. "Chceme na jeho základech vybudovat novou turistickou chatu. Budeme postupovat podobně jako turisté, kteří žádají o obnovu vyhořelé chaty. Bývalá německá chata také vyhořela a my ji vlastně obnovíme," řekl Karel Chvostek.

Uvedl, že chata by mohla stát už v roce 2004. Dodal, že firma zatím neví, jak by měla chata vypadat a kolik by měla mít ubytovacích míst. "Chceme ji vystavět jako základnu lyžařů s moderním lyžařským servisem," řekl Chvostek. Dodal, že o svých plánech chce firma co nejdříve jednat s představiteli obcí a kraje.

Sporu ještě neskončil

Zástupce hejtmana Josef Jalůvka však ve středu řekl, že urbanistický plán vrcholu Lysé hory počítá jen s jednou chatou a krajskému úřadu vyhovuje návrh turistů, který přišel první. "Není šťastné, že se výstavba takto komplikuje," řekl Jalůvka.

Dodal, že výstavba druhé chaty záleží na postoji obce Krásná, na jejímž katastru Plesnivka stojí. "Pokud obec schválí územní plán podle nynější urbanistické studie, nebude tam nikdo moci druhou chatu vystavět," řekl Jalůvka.