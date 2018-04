Turisté navštíví vinné sklepy

Klub turistů Šroubárny Kyjov pořádá další putování po trase Moravské vinařské stezky II. Tentokrát lidé navštíví její severní část. Sraz všech účastníků je v čekárně ČD ve Vlkoši od 6 do 9.30 hodin. Turisté si mohou podle výnkonnosti zvolit libovolnou trasu od čtyř do padesáti kilometrů. Terén stezky je vhodný pro horská i silniční kola. Startovní činí deset a pět korun, děti do šesti let jdou zdarma.