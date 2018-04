Turisté na New York nezanevřeli

Čech je v New Yorku, pokud letí přímou linkou ČSA, za osm hodin. Po absolvování zpřísněných bezpečnostních opatření na letišti, při nichž není neobvyklé ani to, že musíte zout boty, pak vše poměrně svižně ubíhá.

Pokud jste až dosud letěli pouze "krátce", můžete být v letadle mile překvapeni. Na sedadle najdete deku, polštářek a sáček, v němž jsou ponožky, chránítko na oči, miniaturní zubní kartáček a pasta. Po aperitivu vás čeká první ze dvou chodů. Můžete si vybrat ze dvou hlavních jídel. Na televizní obrazovce vás pak informují o průběhu letu - jak daleko jste od místa doletu, v jaké výšce a jakou rychlostí právě letíte. Ti, kdo nedokáží v letadle usnout, mohou zhlédnout film.

Při cestě do New Yorku musíte ještě na palubě vyplnit dva formuláře. Ty pak na letišti odevzdáte tamním úředníkům.

Na letišti JFK nás už čekal autobus, který objednala cestovní kancelář America Tours, aby nás odvezl do hotelu na Manhattanu. Ten, kdo by se do New Yorku vydal "sólo", si může už na letišti půjčit automobil nebo využít služeb taxikářů.



Těch je v New Yorku nepočítaně, ale s čím počítat musíte, je to, že vás řidič může trošku "povozit". Toto povolání zde totiž vykonávají většinou "Nenewyorčané" - přistěhovalci, kteří město až tak příliš neznají. Pro místní je totiž taxikaření příliš nebezpečné.

Co New York turistům nabízí?

Když se řekne New York, snad každému se vybaví mrakodrapy. "Začali je tu stavět nejen kvůli nedostatku místa, ale i kvůli dobrému podloží. Všude je totiž tvrdá žula," vysvětluje průvodce Ivan Knorr.



My se jdeme podívat na ten nyní nejvyšší 381 metr vysoký Empire State Building. Má 102 patra, ale turisté se dostanou rychlovýtahy jen do 86. podlaží, kde je vyhlídková plošina. Až na vrcholu je observatoř, kam turisty nepouštějí.





Metro - bludiště ve velkoměstě

Na první pohled je vše jasné. Koupíte si za 1,5 dolaru žeton, ten vhodíte do turniketu a můžete jet. Problém ovšem je, že tras je hodně a označeny bývají stejně. Bez metra by si však žádný Američan neuměl cestu do práce ani představit. "Na 700 kilometrů kolejí je 469 stanic," počítá Joseph Svehlak. Dodává, že metrem denně jezdí na čtyři miliony lidí. Pokud víte, že se svezete metrem více než dvakrát za den, vyplatí se vám si za čtyři dolary koupit cestovní kartičku. Týdenní pak stojí 17 a měsíční 63 dolarů.

Nezapomeňte si však vzít pas, neboť i tady se bezpečnostní opatření zpřísnila. Závrati se bát nemusíte. Jsou tu totiž velké železné zábrany, které odradí i toho nejurputnějšího sebevraha.

Od Empire State Building se můžete po 5th Avenue, jedné z nejluxusnějších ulic světa plné drahých obchodů, dostat až do Central Parku. Je to oáza klidu uvnitř velkoměsta. Lidé si sem chodí zasportovat, ale i jen tak si odpočinout.



V nedaleké 72nd Street najdete dům, před nímž byl zastřelen John Lennon. Jeho památku nyní připomíná nápis Imagine v Central Parku.

Na své si v New Yorku přijdou milovníci kultury. Na 50th Street se dodnes zachovalo legendární Radio City Music Hall. Na pulsující Times Square s obrovskými zářícími reklamami si pak můžete zakoupit laciné vstupenky na představení některého z broadwayských divadel.

Na nedalekém prostranství před budovou Rockefellerova centra si můžete, pokud si ovšem doma nezapomenete přibalit brusle, na malém kluzišti i zabruslit.

Turista by při své prohlídce neměl opomenout ani budovu Wall Street. Z galerie lze pozorovat impulzivní makléře, kteří podle starých tradic při obchodování stále živě gestikulují. Na jejich práci pak dohlíží obrovská zlatá socha býka, symbol úspěchu při obchodování.

New York - celý svět na talíři

V New Yorku není žádný problém sehnat něco k snědku. "Na den vám bude stačit patnáct dvacet dolarů," tvrdí zástupci cestovní kanceláře America Tours. Restaurací je tu spousta - od těch klasicky amerických typu Mc`Donalds, přes italské, mexické až po čínské a japonské. Na talíři se tu odráží celý svět - za to se však platí. Takový oběd v japonské restauraci přijde na dvacet dolarů, zatímco za hot dog zaplatíte 1,5. Kromě legendární coly si Američané oblíbili překapávanou kávu s mlékem v půllitrových kelímcích. Pozor však na americké pivo, znalci tvrdí, že k pití není.

New York je město kosmpolitní. "Tady, i když nemáte peníze na cestování, se dá poznat celý svět," říká náš průvodce Joseph Svehlak. Autobusem nato projíždíme čínskou a italskou čtvrtí. "V New Yorku se mluví sedmnácti jazyky a uznává se tu na dvanáct náboženství," dodává.

"Turisté se tu skutečně nemusí bát," tvrdí průvodce America Tours Ivan Knorr. Jeho kolega to dokazuje na dříve neblaze proslulém Harlemu. Z autobusu čtvrť skutečně vypadá jako každá jiná. Oba se přitom odvolávají na práci nyní už bývalého starosty Rudolpha Giulianiho, který se zvlášte zde zasadil o snížení kriminality. Nemilosrdný právník snížil ve městě zločinnost za osm let o 44 procent. Na druhou stranu si však jeho policie musela vyslechnout mnohé obviňování z tvrdosti a brutality.

New York je město extrémů. Vedle obrovských mrakodrapů s oslnivými reklamami tu pyšně stojí kostely. Na české vesnici patří tyto svatostánky k dominatám, zde se stávají téměř neviditelnými.



Turista by tu však přesto neměl mít strach, že se mezi betonovými giganty ztratí. Ulice jsou očíslovány a tvoří jakousi šachovnici, která jde pomocí mapy lehce rozluštit. Chodníky jsou stále plné spěchající lidí, i když se nezastaví, cizinci v nouzi rádi poradí.



New York je prostě město, které nikdy nespí...

Atrakce pro návštěvníky města

New York nabízí pro turisty, kteří se chtějí dívat na jeho části jinak než mraveneček na obrovské mraveniště, hned dvě atrakce. Jednu na vodě, druhou ve vzduchu. Plavba lodí až k Soše svobody trvá devadesát minut. Neměli jsme štěstí na počasí, takže Světové obchodní centrum je zahaleno do mlhy a jeden snímek stojí pomalu zdraví. "Skutečně jsme neměli štěstí. Málokdy v tomto období se počasí tak nevydaří," přiznává Jan Kužel z America Tours. Turisté většinou vyhledávají New York na podzim. "V létě je tu příliš velké vedro. Člověk se neochladí ani v metru. Ač jsou vagony klimatizované, je to zase o nastuzení z toho až čtyřicetistupňového vedra, které panuje venku," dodává průvodce Ivan Knorr. Ze vzduchu však New York dnes nevypadá lépe. Cestu vrtulníkem opět poznamenává špatné počasí. Ale zase není čeho tolik litovat. Kvůli bezpečnostním opatřením vás stejně s fotoaparátem do vrtulníku nepustí.

Cestu do New Yorku sponzorovaly cestovní kancelář

America Tours a letecká společnost ČSA.