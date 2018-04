Turisté na New York nezanevřeli

I když to ještě před devíti měsíci vypadalo, že na New York turisté zanevřeli, nyní se to jeví jako předčasný úsudek. Ulice jsou jich plné, chtějí nasáknout atmosféru neskutečně pulzujícího velkoměsta. Prohlédněte si bohatou fotogalerii.