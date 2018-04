Turisté mohou opět navštívit katakomby v Klatovech

Po několikaměsíční rozsáhlé obnově mohou turisté ode dneška opět navštívit jednu z největších atrakcí v Klatovech - místní katakomby s třemi desítkami až několik set let starých mumií. Unikátní soubor mumií totiž před časem napadly bakterie a plísně, které museli specialisté konzervátoři, mykologové a chemici odstranit, řekla ředitelka Městského kulturního střediska v Klatovech Hana Haladová. Celou sezónu bude podle ní v katakombách omezený provoz - do prostorů s mumiemi by tak nemělo přijít více než 40 lidí za hodinu.