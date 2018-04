Turisté mohou létat nad Kremlem ve stíhačkách

17:51 , aktualizováno 17:51

Zalétat si v ruských vojenských stíhačkách MiG-21 či MiG-29 může kterýkoli solventní turista z Ruska či ciziny, aniž by se na to jakkoli připravoval. Ruská agentura pro letectví a vesmír (RAKA), která letos vyslala do kosmu prvního kosmického turistu Dennise Tita, praktikuje i extrémní výlety pro laiky bez výcviku. Doprovázejí je přitom profesionální letci, nositelé titulu Hrdina Ruska, kteří si tak přivydělají a hlavně si mohou sami zalétat.