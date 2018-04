Turisté chtějí v Jizerkách feráty jako v Alpách. Znalci hor jsou proti

Projekt má podporu poslance saského parlamentu Stephana Meyera (SPD), který je členem Výboru pro životní prostředí.

"Oslovili mě horolezci z oddílu Sport Kletter Oderwitz spolu s jejich kamarády z české strany. Seznámili mě s myšlenkou vybudovat v Jizerských horách na Frýdlantském cimbuří zajištěnou cestu. Ten nápad se mi velmi líbí. Loni jsem o tom již mluvil s libereckým hejtmanem a v pravidelném spojení jsem s tajemníkem euroregionu Nisa Jaroslavem Zámečníkem," uvedl Stephen Meyer po jednání, které se konalo v sídle euroregionu Nisa.

Jizerskohorská Via ferrata má být dlouhá 300 metrů a nástup na ni je plánován na konci obnovené historické Kozí cesty.

Ochranáři nechtějí, aby cesta vedla rezervací

frýdlantské cimbuří Frýdlantské cimbuří je významná skalní skupina ve střední části hřebene Poledních kamenů v Jizerkách. Název je odvozen od podobnosti s rozeklaným cimbuřím frýdlantského zámku. Oblast je částí NPR Jizerskohorské bučiny. Skály jsou také významnými horolezeckými terény. Pouze horolezecky je přístupný východní vrchol, který poprvé zdolali 27. 5. 1912 Franz Haupt a Wilhelm Bergmann. Jejich výstup zaznamenává pamětní cedule. Další pamětní deska při úpatí této skály připomíná tragédii turisty a horolezce z Nového Města pod Smrkem Karla Hölzela, který se při zpátečním sestupu zřítil a na následky zranění zemřel. Západní vrchol (900 m n. m.), zvaný Brandfels, byl v roce 1978 zpřístupněn po železném žebříku i běžným turistům. Ze skály je nádherná vyhlídka do údolí horní Smědé a rokle Černého potoka. Zdroj: Wikipedie

Nápadem není nadšená Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. Místo, kudy by měla železná cesta vést, patří do národní přírodní rezervace, do níž je vstup úplně zakázán. "V roce 2009 jsme za účasti českých a německých horolezců prošli zmíněné území a zaujali k budování železné cesty velmi rezervované stanovisko.

Jasně jsme řekli, jaký postup a jaké doklady jsou potřeba pro další projednávání. Od té doby nám nebyly žádné potřebné podklady doručeny," informoval vedoucí Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiří Hušek.

Podle něj jsou dva důvody, proč není možné v této lokalitě železnou cestu postavit. Jeden je formální, kterým je národní přírodní rezervace, druhým důvodem jsou fauna a flóra, které se na významném regionálním ekosystému vyskytují.

Stavbu cesty na vrchol Frýdlantského cimbuří však podporují Lesy České republiky. "Je to další aktivita, kterou chceme rozvíjet rekreační a sportovní využití lesů. Něco podobného jsme měli na mysli, když jsme na Frýdlantsku podpořili první etapu singltreku pro cyklisty. Také v případě projektu Via ferraty ve stěně Frýdlantského cimbuří bychom hlídali vysoký stupeň ochrany přírody. Když se to nepodaří prosadit v této lokalitě, budeme podporovat stejný záměr kdekoliv jinde," prozradil ředitel krajského ředitelství Lesů České republiky Ludvík Řičář.

Proti jsou i někteří horolezci a znalci Jizerek

Nesouhlas vyjádřila i většina horolezců, které MF DNES oslovila. Fotograf Šimon Pikous z Liberce tvrdí, že by to přilákalo spousty lidí, kteří se honí pouze za adrenalinovými zážitky a nemají k přírodě žádný vztah.

Stejný názor zastává jablonecký horolezec a velký znalec Jizerských hor Otokar Simm, který zdolával nejvyšší vrcholy světa. "Pochybuji, že by to prošlo. Nedávám tomu žádnou šanci. Jizerky jsou v této lokalitě nedotčené území, které musíme chránit," řekl Simm.

Vybudování Klettersteigu v jiném místě, například na Kočičích kamenech, by však Simmovi vůbec nevadil. "Dvě železné cesty jsou v Žitavských horách. Jedna na Oybinu, druhá, nově postavená, v Jonsdorfu. Kdo tam byl, tak ví, jak by to asi vypadalo na Frýdlantském cimbuří," dodal Simm.

Parta horolezců z Oderwitz, Hrádku nad Nisou a Bílého Potoka, která s ideu přišla, od svého nápadu zatím neupustila. Postavení Klettersteigu na Frýdlantské cimbuří by podle jejich propočtů stálo 27 000 eur.

Polovinu nákladů by chtěli horolezci zadarmo odpracovat ve skále sami, zbytek se pokusí získat z českosaského programu Cíl 3 za pomoci euroregionu Nisa.

