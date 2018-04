Turisté cestou do Itálie musejí počítat se zdržením

13:49 , aktualizováno 13:49

Turisté, kteří tento týden cestují do Itálie, musejí počítat se zdržením na italských hranicích. Itálie totiž kvůli summitu G8 pozastavila do neděle platnost schengenské prováděcí dohody, která umožňuje volný pohyb osob v rámci zemí EU, a dočasně zavedla na hranicích kontroly i pro občany zemí EU. Zdržení na cestě na dovolenou do Itálie přes přechody Udine a Brenner, které čeští turisté nejčastěji využívají, odhadují cestovní kanceláře tento víkend řádově na hodiny.