Turista zamíří ke hvězdám

Kolik Tito za "jízdné" zaplatí, nebylo oficiálně oznámeno, částka se však odhaduje na dvacet milionů dolarů. "Měl jsem ten sen hodně dlouho a stále nemohu uvěřit, že za pár týdnů se mi vyplní," prohlásil na tiskové konferenci šedesátiletý Tito, který má za sebou osm měsíců velmi obsáhlého tréninku. "Jsem si jist, že to bude příjemný let."

V úterý prošel Tito, zakladatel obrovské investiční firmy, posledními testy na simulátoru a včera vydala vládní komise konečný souhlas s jeho letem. Jeho cesta ke hvězdám byla dlouhá a nesnadná, od prvních úvah až k jejich naplnění uteklo mnoho let. Tito měl původně letět k vesmírné stanici Mir, jenže než se mu to podařilo, ruská vláda rozhodla o její likvidaci.

Proti záměru vyslat ho do kosmu navíc dost kategoricky vystupovala americká vesmírná agentura NASA, podle níž zkrátka turisté a jiní nadšenci nemají v kosmonautice co dělat, alespoň zatím. Mohou totiž, tvrdí Američané, ohrozit bezpečnost celé posádky a zdržovat ji od plnění náročných úkolů. Kosmická stanice je podle nich příliš drahou záležitostí na to, aby ji ohrožovaly "výlety amatérů". Navíc prý není Tito dostatečně vycvičen k pohybu po vesmírné stanici. NASA se obává případných komplikací do té míry, že zvažovala odložení chystaného letu raketoplánu Endeavour.

Nyní je let naplánován tak, aby raketoplán v žádném případě nebyl u vesmírné stanice ve stejnou dobu, kdy na ní bude Tito. Ruská agentury i dva ruští kosmonauti, se kterými poletí, se však schopností svého kolegy kategoricky zastávají. "Je to plnohodnotný člen našeho týmu," prohlásil velitel letu Talgat Musabajev s tím, že Američan bude mít na starosti komunikační systémy. "Je to velmi kompetentní odborník," dodal.

Na palubě stanice stráví asi týden a pak se na jiné raketě Sojuz vrátí k zemi. Komunikačních problémů se nebojí, jeho ruští kolegové mluví anglicky a on, jak řekl, se trochu naučil ruskou odbornou terminologii. Tito sám považuje cestu za mezník, a to nejen pro něj. Doufá, že jeho cesta přinutí vesmírné agentury přehodnotit postoj k vesmírné turistice, jež má podle něj obrovskou budoucnost. "Je to pro mě více než jen obyčejná cesta. Otvírá dveře pro ostatní lidi, kteří mají stejné sny jako já," uvedl včera.