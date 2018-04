Je tu bezpečno, turisté se bát nemusí, láká Čechy palestinská ministryně

Jak důležitý je pro Palestinskou autonomii turismus?

Turismus je pro nás to nejdůležitější. Jsme Svatá země. Je to místo, které by chtěli navštívit lidé z celého světa. Máme potenciál, miliony lidí z celého světa by k nám rády přijely, ale nemohou kvůli izraelské okupaci a problémům, kterým musí čelit, jako je třeba získání víz.

Palestinská autonomie Palestinská autonomie je oficiální název pro částečně samostatný státní útvar tvořený Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy. Území je rozděleno do několika bezpečnostních zón a podle toho spadá buď zcela pod palestinskou samosprávu, jen částečně, nebo je pod plnou kontrolou izraelských obraných sil.

Poslední varianta se týká zejména izraelských osad, které v rozporu s mezinárodním právem vznikají na palestinských územích. Celkově na území Palestinské autonomie žijí asi 4 miliony obyvatel, převážně muslimů. Poměrně početné jsou však i různé křesťanské menšiny. V listopadu 2012 byla Palestinská autonomie uznána Valným shromážděním OSN jako nečlenský, pozorovatelský stát. Je to území, kde se intenzivně prolínají tři světová náboženství: judaismus, křesťanství a islám. Nezřetelněji je to patrné v Jeruzalémě, který si jako své hlavní město nárokují jak Izraelci, tak Palestinci.

Změnilo se něco na cestování po palestinských územích? Je nějaký rozdíl v turismu před lety a nyní?

Momentálně to není tak komplikované jako dřív, a tak přes všechny problémy hodně lidí do Palestiny jezdí. Za posledních pět let počet poutníků a turistů v Palestině narostl a doufáme, že v budoucnu jich k nám bude jezdit ještě víc. Ale dokud jsme pod okupací, tak tu vždycky budou nějaké problémy. Pokud dospějeme k nezávislosti, bude pro všechny mnohem jednodušší k nám přijet.

Notoricky známá jsou kontrolní stanoviště, kterými musí projít každý, kdo se chce dostat z palestinského území na izraelské a naopak. Mohla by třeba do budoucna zmizet úplně?

Snažíme se to vyřešit s izraelskou stranou. Jelikož je turismus zájem, který máme společný, tak i oni se snaží udělat pro turisty jednodušší procházení různými kontrolními stanovišti. V současnosti je pro návštěvníky z ciziny jednoduché sem přijet a přesouvat se z jednoho místa na druhé. Ale samozřejmě to není tak jednoduché pro Palestince samotné.

Říkáte, že Palestina má potenciál stát se světovou turistickou destinací, ale je připravená na takový nápor? Má vůbec dost ubytovacích, stravovacích a dalších zařízení s turismem spojených?

Zaznamenali jsme nárůst těchto zařízení. Řekněme, že jich je letos okolo 2,5 milionu a příští rok jich může být už klidně deset milionů. Roste počet turistů a stejně tak i různých zařízení pro ně určených.

Můžete návštěvníkům ze zahraničí vzhledem ke komplikované politické situaci garantovat plnou bezpečnost?

Ano, můžeme. Už celé roky tu nedošlo k incidentu, kdy by byla narušena bezpečnost turistů. Když to srovnáte s jinými zeměmi světa, tak je Palestina velmi bezpečnou zemí. Měli jsme tu jen velmi, velmi málo drobnějších incidentů.

Všechny zajímavosti můžete navštívit v krátkém čase

Kdybyste měla jmenovat jedno jediné místo, které by si návštěvníci v Palestině neměli nechat ujít, jaké by to bylo?

Řekla bych, že je to Jeruzalém. Pak třeba taky Jericho, nejstarší město na světě, které je bez přestávky osídleno už po deset tisíc let, nebo Betlém. Nejde jednoduše zmínit jedno jediné místo. Máme tu také třeba archeologická naleziště z doby bronzové. Palestina je malá a můžete všechna zajímavá místa navštívit v krátkém čase.

Rula Májahasová, palestinská ministryně turismu.

V jakém období jezdí do Palestiny nejvíc turistů?

V Palestině bývá obvykle vrchol sezony před Vánocemi. Nejvíc turistů sem jezdí v tomto období.

Dá se nějak zobecnit, jaký typ turistů jezdí do Palestiny nejvíc?

Jsme Svatou zemí, takže jsou sem samozřejmě přitahováni různí lidé z celého světa. Jezdí sem křesťanští poutníci kvůli Božímu hrobu v Jeruzalémě, bazilice Narození Páně v Betlémě a mnoha dalším místům. Také muslimové z celého světa sem přijíždějí, zejména kvůli mešitě al-Aksá v Jeruzalémě, ale pro ně je stále těžké získat víza.

Z jakých zemí tedy pochází nejvíce návštěvníků z ciziny?

Nejvíc jich k nám jezdí z Ruska, na další příčce je pak Polsko a Itálie, poté Spojené státy.

Ale turistů z České republiky na palestinská území stále moc nejezdí.

Ano, rádi bychom jich zde viděli víc. Věřím, že toto je jen začátek a počet českých turistů v Palestině se bude jen zvyšovat.