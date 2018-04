Turismus se po útocích nezhroutil, ale změnil

Od 11. září do konce prosince poklesl zájem Američanů o cestování o více než 30 procent. Nepříliš potěšující zprávy přišly také ze Ženevy, kde Mezinárodní organizace práce ILO zveřejnila studii, podle níž je celosvětově ohroženo na devět milionů pracovních míst v oblasti turismu. Ovšem nejen vlivem atentátů, ale i celosvětové recese.

Jak se ukázalo krátce po 11. září velmi tvrdě dopadly důsledky na letecké společnosti a výrobce letadel. Zaznamenali jsme krachy některých společností, řadu úsporných opatření a v několika případech i silné státní intervence a subvence na záchranu národních přepravců.

Zdálo by se, že tedy vyhlídky jsou více než temné. Přesto řada evropských turistických centrál nepočítá s nějakými ztrátami, spíše naopak. Důvod je prostý.Turismus se totiž začal radikálně měnit. Hlavní trend by se dal popsat jako zvýšený zájem o dovolenou ve vlastní zemi, případně u sousedů či v blízké cizině. Je to logické – nikomu se nechce cestovat hodiny letadlem, protože dlouhé cesty vzbuzují strach. Krátké chartrové lety se ale dají vydržet a ti, kdo se vůbec nechtějí vydat na pospas letecké dopravě, mohou do blízkých destinací dojet vlakem či vlastním autem. Nabídka po kontinentě je velmi bohatá, zajímavá a v podstatě odpovídající představám většiny lidí o hezké dovolené.

Na tiskové konferenci Německé centrály pro turismus prohlásila její šéfka Petra Hedorferová, že hlavní zájem Němců se bude letos soustředit na pobyty v Německu, ale hned na druhém místě ve Španělsku, Francii, Itálii. Podle odhadů vyjede na dovolenou do zahraničí 23,8 procenta obyvatel Německa. Podobné informace přišly také z Rakouska (tam očekávají jednu z nejúspěšnějších zimních sezón), Španělska, Francii, Itálie a Skandinávie. Trochu skeptičtější jsou Řekové – ti totiž v uplynulých letech dosti profitovali z přílivu turistů z Japonska, přesto však i oni mohou spoléhat na jiný trend a to je stále se rozšiřující ekonomické možnosti obyvatel zemí střední a východní Evropy, kteří začínají více cestovat na zahraniční dovolené.

Samozřejmě, že větší zájem Evropanů o vlastní kontinent je jedinou možností, jak odstranit ztráty způsobené neochotou Američanů nyní cestovat přes Atlantik – jen v září přijelo do Evropy podle deníku Die Welt o 35 procent turistů z USA méně, než v předcházejících letech.