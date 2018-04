Turecký Bospor - nejnebezpečnější vodní cesta světa

Ropné společnosti provádějí průzkum ložisek v Ázerbájdžánu a očekává se, že koncem června či července začne nový kaspický ropovod přepravovat do ruských přístavů kazašskou ropu. Turečtí činitelé se obávají, že do konce letošního roku by se mohlo množství "černého zlata" přepravovaného přes Bospor zvýšit až o

třetinu.



"Lidé v Istanbulu by mohli umírat," pokud by došlo k nehodě, varoval šéf tureckého Sdružení námořních lodivodů kapitán Cahit Istikbal. "Bospor už není s to snést větší zatížení," tvrdí. Turecký ministr zahraničí Ismail Cem opakovaně varoval, že

Turecko nepřipustí, aby se z Bosporu stal ropovod.



V loňském roce proplulo 33,4 kilometru dlouhým průlivem, který je v nejužším místě jen asi 700 metrů široký, 48.000 plavidel včetně 6000 tankerů. Tato vodní trasa je vjezdem i výjezdem z Černého moře a jediným námořním "východem" pro Bulharsko, Rumunsko, Gruzii, Ukrajinu a jižní Rusko. Mezinárodní dohody požadují volný průjezd pro komerční plavidla.



Břehy Bosporu lemují elegantní restauranty a starobylé dřevěné osmanské domy. Nedaleko vjezdu do průlivu se skví palác Topkapi, po staletí sídlo osmanských sultánů. O víkendech se rodiny procházejí po břehu nebo tu pořádají pikniky a sledují přitom pouhých několik set metrů vzdálené obří ropné tankery. V jednom úseku průlivu se promenáda hemží prodavači balónků a pochoutek, jako jsou preclíky sypané sezamovými semínky a zmrzlina.



V průlivu však číhá nebezpečí. V Bosporu dochází k dvojnásobnému počtu nehod než v Suezském průplavu a ke 30násobnému než na řece Mississippi. Na rozdíl od Suezského průplavu protínajícího z větší části poušť, vede Bospor městem s 12 milióny obyvatel, takže nebezpečí související s havárií plavidla, zejména ropného tankeru, dramaticky roste.



Turecko ve snaze zvýšit bezpečnost plavby žádá plavidla, aby vzala na palubu zkušeného místního lodivoda. Zhruba 40 procent proplouvajících lodí však tuto žádost ignoruje. Podle Istikbalovy organizace zaviní 85 procent veškerých nehod plavidla bez tureckého lodivoda.



Turecko, na nejvyšší míru znepokojené tímto nebezpečím, má v plánu instalovat do konce letošního roku monitorovací systém za 30 miliónů dolarů, který bude sledovat plavidla v Bosporském průlivu a upozorňovat na lodi, jimž hrozí nebezpečí.