Tip na hory, které ještě nezasáhl masový turismus. A vyráží se od moře

Kaçkar Daglari Za vznik těchto krásných hor může alpinsko-himálajské vrásnění, které probíhalo v třetihorách. Celé pontské pohoří je tak součástí alpinsko-himálajského systému mladých horstev táhnoucích se Evropou do Asie. Během tohoto vrásnění došlo k vyzdvižení druhohorních sedimentů do velehorských výšek a k významnému rozpraskání zemské kůry. Na nových zlomech došlo k výlevu lávy a vzniku do nedávna aktivních sopek. Pásmo sopek končí legendárním biblickým stratovulkánem Ararat (5137 m) na východě Turecka. Pohoří Kaçkar Dağlari se zvedá přímo z pobřeží Černého moře a patří k vůbec nejdeštivějším místům v celém Turecku. Je to jedním z důvodů silné erozní činnosti v nejvyšších partiích hor a vzniku rozsáhlých suťových polí a odkrytím krystalických žulových hornin. Pozůstatkem po nedávné ledovcové činnosti je celá řada jezer v hlubokých karech a i desítky kilometrů dlouhá údolí s divokými horskými bystřinami. Nejvyšším vrcholem pohoří je pak se svými 3937 m Kaçkar Daği. Kopec je vzdušnou čarou od pobřeží vzdálený jen si 50 – 60 km.