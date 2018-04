Turecko nabízí azurové moře, písečné pláže i řadu památek

Hotel Club Sera 5*: největší předností hotelu je dlouhá písečná pláž Hotel Club Sera 5*, ideální zejména pro svou vynikající polohu na okraji Antalye a zároveň na začátku pláže oblasti Lara, je určen klientům, kteří chtějí svou dovolenou, relaxaci u moře, spojit s možností výše uvedených výhod velkoměsta. Hotel se orientuje především na mezinárodní klientelu, znám je svým individuálním přístupem ke klientům a zasazením do překrásné zahrady. Největší předností hotelu je dlouhá písečná pláž, která začíná přímo u hotelu, samozřejmostí jsou lehátka, slunečníky, matrace a osušky zdarma. Naleznete zde také bazén, pro děti je k dispozici bazén se skluzavkou, nezapomněli ani na bohatou nabídku animačních programů pro děti. Vynikající kuchyně hotelu je vyhlášená, nabízí pouze ultra all inclusive, oběd i večeře jsou podávány formou bufetu, je zde i možnost večeře v restauracích á la carte. Hotel také nabízí pozdní snídaně, jste přece na dovolené. Pokoje jsou zařízené v otomanském stylu, milovníci orientálního stylu si tedy přijdou na své. Všechny pokoje mají klimatizaci, TV, telefon, minibar, trezor a balkon. Pokud máte děti, není to žádný problém. Samozřejmostí jsou rodinné pokoje se dvěma ložnicemi. Pro milovníky sportu je zde zajištěn zdarma tenisový kurt, stolní tenis, šipky, fitness, basketbal, volejbal, turecké lázně a sauna. Další hotely z Turecka, ale i mnoha dalších destinací, naleznete na našich stánkách www.fischer.cz. V případě, že vás zaujal přímo námi doporučený hotel, navštivte www.clubhotelsera.com.tr.