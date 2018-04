Amerického turistu zatkli v Turecku. Za kameny, které našel na pláži

17:14 , aktualizováno 17:14

Pokud také rádi sbíráte mušle či různé zajímavé oblázky a kameny na plážích, dejte si na to pozor v Turecku. Před pár týdny zadrželi na letišti v Antalyi amerického turistu poté, co v jeho tašce našli kameny, které prý vypadají jako historické předměty. Američanovi nyní hrozí až 12 let vězení.