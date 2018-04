Turecká riviéra, „továrna na sny“

Je tam vedro a na plážích hlava na hlavě – to je ale asi tak všechno, co se dá Turecké riviéře vytknout. Tradičních přímořských radovánek si tu užijete dosyta, ba co víc: uvidíte světélkující moře, nejzachovalejší amfiteátry světa i tajemnou hořící skálu.