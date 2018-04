Turecká riviéra: moře, příroda i podmanivý Orient

Turecká riviéra leží na jihu Turecka. Je to ráj pro sportovce, milovníky vodních sportů i lidí se zájmem o historii. Je to také výchozí místo pro okružní jízdy, výlety a plavby lodí. V posledních letech zde byl zaznamenán obrovský rozvoj moderních turistických středisek, avšak antická města zůstala zachována a nové stavby se harmonicky začlenily do krajiny.

Zajímavý je tedy kontrast historie a současnosti, který ve spojení s přírodou a výborným klimatem vytváří zajímavý obraz, jež umocňuje kulisa pohoří Taurus. Kromě krásné přírody, fascinující orientální kultury a tisícileté historie na vás čekají i příjemní a pohostinní místní obyvatelé.

Nejkrásnější oblasti

Antalya

V srdci hlavního města stejnojmenné provincie leží staré město s Hadriánovou bránou a přístavem plachet. Ke koupání a slunění jsou vhodná malá kamenná plata a přírodní pláže. Četné obchody, kavárny a restaurace tvoří ve spojení s tropickou vegetací příjemnou kulisu.

Lara, Kundu

Zcela nová turistická oblast v těsném sousedství Antalye s moderními, velmi kvalitními hotelovými komplexy, vystavenými na dlouhé písečné pláži.

Belek

Známé letovisko, které se nachází 35 kilometrů od Antalye. Velké klubové komplexy v rozlehlých zahradách jsou přímo na břehu moře, všechny mají vlastní pláž. Pláže jsou zde písečné a široké. Belek je vyhledáván hlavně příznivci golfu, nachází se tu nejznámější klub - National Golf Club.

Side

Dřívější známá pirátská osada Side je dnes jedním z nejoblíbenějších turistických středisek. Romantické staré město s množstvím obchůdků s koberci, koženými výrobky a suvenýry. Oblíbené hotely stojí na dlouhé písečné pláži západně od města Side. Na oblázkové a písečné pláži na východě vyrostly v posledních letech zcela nové hotely a turistická střediska.

Alara – Konakli

Alara, Incekum, Avsallar a Konakli nejsou názvy měst, ale úseků pobřeží. Je to oblast oblázkovo-písečných pláží, pod vodou zde bývají kameny, proto většina hotelů používá pro vstup do moře mola. V blízkém okolí se nacházejí četné hotely.

Alanya

Oblíbené středisko ležící na východě Turecké riviéry. Město bylo založeno ve 3. století př. Kristem. Dnes se sem sjíždějí turisté z celého světa, nadšeni nekonečně dlouhou písečnou pláží. Návštěvníky také přitahuje řada oblíbených hotelů a pestré ulice plné obchodů, restaurací a kaváren.