Turecká riviéra, každoroční magnet 10 milionů lidí

Jak se tam dostat

Pravidelné letecké spojení do Turecka nabízejí Turkish Airlines a ČSA. Zpáteční letenku z Prahy do Antalye s přestupem v Istanbulu seženete s Turkish Airlines už od cca 8 000 Kč včetně poplatků.

Co si přivézt

Pokud se nechystáte kupovat zrovna kožené zboží nebo ručně tkané koberce, které jsou zde vyhlášené, můžete si přivézt třeba drobnost k zakousnutí - vynikající jsou loupané lískové oříšky nebo naopak neloupané mandle, či sekané cukrovinkové špalíčky s ořechy (lokum). Každého potěší tradiční skleněné modré oko pro štěstí. Smlouvejte. Oficiální měnou je Nová turecká lira, v přepočtu zhruba 15 Kč. Na většině turistických míst se dá platit i eury a dolary.

Levné volání

