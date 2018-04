Zranění, křik i vzkazy rodině. Letadlem zmítaly silné turbulence

Letadlo nakonec nouzově přistálo v japonské Naritě. Na místě bylo ošetřeno celkem 14 lidí, čtyři pasažéři a jeden člen posádky byli převezeni do nemocnice. Podle mluvčí letecké společnosti ale nikdo ze zraněných není ohrožen na životě.

Minuty strachu během silných turbulencí zachytil jeden cestující na chytrý telefon. Na záznamu je slyšet zoufalý křik, rozbíjení nádobí a hlas jednoho pasažéra, který hovoří o své rodině a vyzývá ostatní k modlitbě.

Třesk nádobí a létající talíře

Boeing 777 s 240 lidmi na palubě a 15 členy posádky se během letu 280 dostal znenadání do silné bouře. Cestující vypověděli, že po krátkém varování se letadlo prudce stočilo a kleslo, načež ve vzduchu začaly létat různé věci. Vzhledem k tomu, že se právě servírovalo jídlo, byl slyšet třesk rozbíjeného nádobí, některé pasažéry přitom zasáhla letící sklenice nebo talíř, uvedl americký zpravodajský kanál NBC 5.

„Kapitán vyzval členy posádky, aby se okamžitě posadili. A ti doslova běželi, aby to stihli. Viděli jsme, že dvěma vzadu se to ale nepodařilo. Tam se to nejspíš houpalo ještě víc než jinde. Všechno, co nebylo nějak připevněné, vyletělo do vzduchu. Tolik rozbitého skla jsem neviděl za celý svůj život,“ vypověděl cestující Brett Baker pro agenturu Reuters.

Ostatní cestující byli po nouzovém přistání převezeni do několika hotelů a v dalším letu měli pokračovat až následující den. Hodně cestujících chválilo posádku za profesionální přístup a služby během vypjaté situace.