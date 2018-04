Připoutejte se, prosím, klimatické změny přinesou víc turbulencí

Už nyní vzdušné turbulence každoročně zraní stovky cestujících v letadlech a výjimkou nejsou ani smrtelné případy. Škody vznikají i na letadlech a letecký průmysl každoročně stojí odhadem 150 milionů dolarů, upřesnili vědci.

"Klimatické změny nejen oteplují povrch Země, mění také atmosférické proudy ve výšce deseti kilometrů, kde létají letadla," uvedl spoluautor studie Paul Williams z Readingské univerzity. "To činí atmosféru náchylnější k nestabilitě, jež způsobuje turbulence za jasné viditelnosti," dodal. "Náš výzkum naznačuje, že v letadlech v nadcházejících desetiletích uvidíme nápis 'připoutejte se, prosím', mnohem častěji."

Turbulence a emise oxidu uhličitého

Turbulence většinou způsobuje vertikální pohyb vzduchu - tah nahoru a dolů v blízkosti mraků a bouřek. Turbulence za jasné viditelnosti, které nejsou vidět prostým okem a nezachytí je ani družice ani tradiční radar, jsou spojené s atmosférickými proudy, které podle studie budou sílit, pokud se do roku 2050 zdvojnásobí emise oxidu uhličitého, jak předpovídá Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Vědci se soustředili na severoatlantický letový koridor, kterým denně proletí 600 letadel mezi Evropou a Severní Amerikou. Využili počítačové simulace, aby posoudili dopady klimatických změn na místní podmínky.

Zjistili, že šance na vlétnutí do citelné turbulence se do poloviny tohoto století zvýší o 40 až 170 procent. Zvýší se také podle nich průměrná síla turbulencí, a to o deset až 40 procent.

