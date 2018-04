Tunisko - vyplatí se jet do hotelu

14:31 , aktualizováno 14:31

Když do Tuniska, tak jen letecky a zejména do hotelu. Cestovní kanceláře nabízejí sice také pobyty v apartmánech, ale na nich se příliš neušetří. "Pobyt v hotelu vyjde rodinu levněji, než kdyby nakupovala potraviny a vařila si," tvrdí Lofti Slama z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch. Kolik co stojí - uvnitř článku.