Tunisko opět láká turisty. Na krásné památky a nízké ceny

I přes nedávné nepokoje zůstává Tunisko zemí, kde stojí za to strávit dovolenou. A to nejen v tradičních přímořských letoviscích. V Kartágu si připomenete krvavé punské války. V Sidi Bou Said se s Angelikou ocitnete ve filmovém ráji. V Port el Kantaoui si budete připadat jako na francouzské Riviéře.