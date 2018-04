TUNISKO: oáza severní Afriky voní po olivách

Několik návštěvníků oděných v beduínských hábitech se pomalu vrací ze své první projížďky na velbloudech. "Jsou to opravdu koráby pouště. Člověk si v té výšce připadá jako na kymácející se lodi. Skoro jsem z toho dostal mořskou nemoc," vesele popisuje zážitek jeden z turistů. Ovšem při nasedání a následném sestupu, kdy si velbloud v hlubokém předklonu nejprve kleká, má každý co dělat, aby se udržel v sedle.

Takovéto romantické projížďky nabízejí Tunisané třeba v oáze Douz, na okraji nekonečné Sahary. V posledních letech, s rozmachem masové turistiky, zde vyrostlo množství luxusních hotelů.

Opravdová pustina v Tunisku začíná teprve cestou na jih a do vnitrozemí - i když písčitá poušť o sobě dává jednoznačně vědět i ve směru k pobřeží, kde se rýsují vyprahlé bělavé pláně.

Nekonečnou prázdnotou působí solné jezero Chott el Jerid, lemované ze severu skalnatým pohořím. Bílé krystalky soli prosvětlují jinak jednolitou hnědavou rovinu. Občas rozbíjí jednotvárnou kompozici menší kaluže či mělké vodní nádrže lemující jedinou nekonečnou silnici.

Zhruba uprostřed cesty láká k zastavení stánek s občerstvením, pulty s lokálními suvenýry, písečnými růžemi, obarvenými i přírodními. Koupit se zde dají i výtečné datle, slaďoučké jako med, údajně jedny z nejlepších, vypěstované v nedalekých oázách.

Datlová palma, k tomu, aby rodila vynikající plody, potřebuje podle pěstitelů především dvě věci: slunce a suché teplo do hlavy a vodu do nohou. Proto datle sklizené v přímořských oblastech , kde je ještě vzduch nasáklý slanou mořskou vláhou, se dále zpracovávají, například na marmeládu.

Tunisko nastavuje ale i drsnější tvář.

Pustou, ale zajímavou část zdejší krajiny, tvoří Matmatské pohoří v jižní části země, nedaleko mořského pobřeží. Vyprahlé zakulacené vrcholky poskytly díky své jedinečné scenérii útočiště i filmovým tvůrcům populárních Hvězdných válek.

Připomínkou civilizace v této nehostinné krajině je městečko Matmata, proslavené zejména podzemními berberskými obydlími. Tyto domovy vyhloubené několik metrů pod zemí poskytují vítané útočiště před nemilosrdným rozžhaveným sluncem a v noci udržují příjemné teplo. Teplota ve všech prostorách zůstává víceméně konstantní. Střed obydlí tvoří jakési "nádvoří", ze kterého se vstupuje do jednotlivých místností.

Berberské ženy, které těmto domovům vládnou, vás na první pohled okouzlí. Když ničímm jiným, tak určitě svými zářivě rudými kadeřemi, které si pracně obarvují. Široce rozšířená hena slouží jako přírodní barvivo nejen na vlasy, ale při slavnostních obřadech i na dlaně a chodidla.

Všemi barvami září v Tunisku také ručně tkané koberce. Jejich vzory tvoří tkadleny přímo na místě a předloha existuje jen v jejich fantazii. Proto je až neuvěřitelné, jak dokáží udržet vzor a symetrii obrazců. Obdiv zaslouží též trpělivost, neboť vytvoření takového díla si vyžádá i několik měsíců.

Městečko Kairouan patří mezi centra, kde se koberce vyrábějí a prodávají. V křivolakých uličkách lákají drobné obchůdky k návštěvě a smlouvání o cenách nabízeného zboží. Ke každému koberci se vztahuje nějaký ten příběh, a proto až se posadíte a začnete poslouchat, jistě neodmítnete sklenku vynikajícího hutného mátového čaje. A pak můžete případně vybírat mezi hebkými, vlněnými či hedvábnými uměleckými dílky.

V každém větším městě, v Tunisu, Sousse Sfaxu a dalších, naleznete opevněné centrum, takzvanou Medinu. Toto "staré město" tvořené úzkými uličkami, věžemi a mešitami na vás dáchne orientálním tajemstvím a rozjitří vaši fantazii. Proplétáte se mezi koberci, barevnou keramikou a různými cetkami a po napínavém smlouvání si odnášíte třeba malý přívěšek s rukou Fatimy pro štěstí.

Koberec si domů ale asi těžko vezmete. Barevné šátky možná ano. Zdobí je rafinované ornamenty a exotiku vám budou připomínat po návratu domů ještě dlouho. Je však třeba nepodlehnout prvnímu pokušení: první cena, kterou nadhodí prodavač, je nejméně pětinásobně nadhodnocená.

Návštěva zdejší restaurace láká kulinářskými zážitky. Pečené jehněčí voní již zdálky. Žluťoučký kus, vařený ve vodě a jemně ochucený kurkumou, zdobí kousky kuřecího masa a zeleniny. Zeleninové saláty jsou prosáklé jemným olivovým olejem. Zelené a černé plody olivovníků, naložené podle zázračných receptů na desítky způsobů, se jen rozplývají na jazyku.

Evropanům nejznámější arabská krmě je asi zdomácnělý kus-kus. Zrnitá hmota z pšeničné krupice je berberského původu a její příprava se odehrává nad párou ve zcela speciálním hrnci. Na stůl vám ji servírují s rajčatovou omáčkou, zeleninou a masem na různé způsoby.

Pokud navštívíte Tunisko třeba s cestovní kanceláří a budete pobývat v některém z moderních hotelů, jejichž řady se táhnou po pobřeží zejména od Hammametu k Monastiru, nechte také prostor svému dobrodružnějšímu já a vyražte za hranice hotelů. Nebudete litovat.

Z Tuniska dýchá také antická minulost

Tunisko se svou bohatou a předlouhou historií nabízí nesmírné množství antických památek. I když většina z nich by zaujala spíše fanoušky archeologie, některé nás dokáží neustále fascinovat svou jedinečností.

Mezi nejzajímavější patří monumentální koloseum v El Jemu, spolu s Římem a Veronou nejzachovalejší jaké známe. Postavit je dal v první polovině 3. století římský císař Gordián.

Tato stavba elipsovitého tvaru sloužila jako divadelní scéna antickým hrám pro zraky neuvěřitelných 35 000 diváků. Dnes kromě běžné prohlídky, můžete navštívit hlediště při poslechu koncertu klasické hudby a vdechovat atmosféru dávných časů.

Monumentální amfiteátr dýchá zlatými časy, kdy El Jem bylkvetoucím městem a pobývalo zde zhruba čtyřikát tolik obyvatel.

Mnohokrát prožívaly jeho zdi bitevní včřavu, neboť amfiteátr sloužil současně jako hradba proti nepřátelským šikům.

Jinou funkci plní dnes: jeho ušlechtilé křivky naplňuje vážná hudba smyčcových orechetrů známých evropských souborů.

Pokud přeskočíme kousek na sever, nedaleko hlavního města Tunisu, ocitneme se v Kartágu.

Tedy v jednom z nejslavnějších a nejproslulejších měst Kartaginců, o několik století Římany srovnané se zemí a znovuoživené za Ceasara a Augusta. Stojí za připomenutí, že právě tato římská provincie, nazývaná Africa, dala nakonec jméno celému kontinentu.

Prohlídka jedotlivých památek zde zabere nejméně jeden den - jednotlivá místa sjsou od sebe znančě vzdálena. Punský přístav možná vynechejte - mnoho se toho zde nedochovalo - raději se dejte k pahorku Byrsa, ze kterého je úchvatný výhled na celé Kartágo. Uvidíte nejen všechny významné památky staré fenické kolonie, ale také maursko-byzantskou katedrálu St.Louise, dominantu pahorku.

Tunisko patří k bezpečným místům černého kontinentu

Tunisko patří zcela jednoznačně k nejbezpečnějším místům Afriky.

Neřádí zde islámští fundamentalisté jako například v Egyptě, zločinnost není žádným větším problémem jako na některých místech v Jihoafrické republice a turista se může prakticky bez obav vydat téměř do všech oblastí země.

Navíc jsou větší hotelové komplexy v podstatě uzavřené a chrání je často nejenom zdi, ale i ozbrojená stráž. Většinou nemají místní obyvatelé, kromě zaměstnanců, do těchto zařízení volný přístup.

Policii můžete poměrně často spatřit také přímo na plážích, kde se příslušníci pohybují i na koních a kontrolují situaci.

Samozřejmě, že na některých místech hrozí kapesní krádeže. Ovšem k vážnějším problémům v souvislosti s cestovním ruchem většinou nedochází.

Určité zdravotní následky pobytu v Tunisku mohou však postihnout některé ženy, protože tuniští mladí muži vyhledávají na plážích osamocené příslušnice nežného pohlaví a takzvaně je "loví". Dost často mají úspěch - ale jako vždy v těchto případech - by měl být člověk při těchto krátkých milostních kontaktech za každou cenu velmi opatrný.

VILIAM BUCHERT

JAK SE TAM DOSTAT:

Do Tuniska pořádá zájezdy mnoho cestovních kanceláří a nabídka je v tomto směru skutečně velmi široká. Každé pondělí a ve čtvrtek létá přímo z Prahy do hlavního města Tunisu společnost Tunisair (tel. 02/24237448), do Monastiru létá každé úterý.

KDY PŘIJET:

Samozřejmě, že nejvíce návštěvníků přijíždí v létě, protože se už mohou koupat v ohřátém moři. Dobrým měsícem je ale ještě i září a na poznávací zájezdy či na výlety do pouště se hodí celý rok.

INFORMACE:

Praktické rady, mapy či brožurky v češtině, němčině a angličtině obdržíte zdarma v Tuniském národním úřadě pro cestovní ruch na adrese Sokolská 39, 120 00 Praha 2, telefony: 02/24944242 nebo 02/24941824.

VÍZA:

Při cestě s turistickou kanceláří si vízum nemusíte vyřizovat.