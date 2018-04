Levně do země Hvězdných válek. Tunisko vábí na historii i filmové kulisy

Do Tuniska se dá z Česka nejpohodlněji a zřejmě i nejlevněji dostat s některou z cestovních kanceláří. Tunisko totiž není uvyklé na individuální turistiku. Pokud se chcete vypravit na Saharu, musíte se obrátit na některou cestovní kancelář tak jako tak, ať už českou či místní. Nejde totiž pronajmout si vůz a vyrazit s ním do pouště, na Sahaře smějí řídit pouze místní řidiči. Ceny za dvoudenní výpravy do pouště z většiny přímořských středisek jako je Sousse či Monastir se pohybují kolem 2,5 až 3 tisíc korun. Agentury nabízí i kratší (a levnější) varianty. Do samotných letovisek se pak dá z Česka dostat i za méně než deset tisíc korun, a to včetně letenky. Nabídku zájezdů najdete třeba na serveru dovolena.idnes.cz.

Na Saharu je nejlepší jet na jaře nebo na podzim, protože v létě tam panují extrémní teploty.

Po městech se přesouvejte v taxících, nejsou příliš drahé a dají se pronajmout i na celý den. Mezi jednotlivými městy pak jezdí smluvní taxíky, tzv. louage. Ani ty nejsou drahé. Je ale dobré si zjistit, jaké jsou v daných městech sazby.